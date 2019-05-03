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«Ученик года-2019»

04.05.2019 — Разное | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

Прошло районное мероприятие «Ученик года-2019». Заслуженные награды получили победители  олимпиад, спортивных соревнований, творческих конкурсов. А еще это  был праздник творчества.
Более подробно читайте в газете.
«Ученик года-2019»

«Ученик года-2019»

«Ученик года-2019»

«Ученик года-2019»

«Ученик года-2019»

«Ученик года-2019»

«Ученик года-2019»

«Ученик года-2019»

«Ученик года-2019»

«Ученик года-2019»

«Ученик года-2019»

«Ученик года-2019»

 
 
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Прошло районное мероприятие «Ученик года-2019». Заслуженные награды получили победители  олимпиад, спортивных соревнований, творческих конкурсов. А еще это  был...
 
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Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
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