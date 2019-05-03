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«Ученик года-2019»
04.05.2019 — Разное | Кричевская жизнь
Источник материала: Кричевская жизнь
Прошло районное мероприятие «Ученик года-2019». Заслуженные награды получили победители олимпиад, спортивных соревнований, творческих конкурсов. А еще это был праздник творчества.
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Прошло районное мероприятие «Ученик года-2019». Заслуженные награды получили победители олимпиад, спортивных соревнований, творческих конкурсов. А еще это был...
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