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«Никто никуда не падает». Чиновники и специалисты встретились с жильцами аварийного дома на Широкой
Источник материала: Tut.by
Сегодня в актовом зале школы № 66 чиновники и специалисты встретились с жильцами дома на Широкой, 3. Люди давно говорили о том, что им не хватает официальной информации о реальном состоянии их дома, который, уверены они,
Что было?
О проблемах дома на улице Широкой общественность узнала 26 апреля, когда всех его жильцов
Кроме этого, даже после укрепления колонны во втором подъезде, жильцы продолжают фиксировать новые трещины не только у себя в квартирах, но и в местах общего пользования.
Понимая, что вопрос с безопасностью многоквартирного дома нельзя оставлять на самотек, жильцы написали коллективное обращение в Администрацию президента, Генпрокуратуру, Минстройархитектуры и Мингорисполком.
Что сегодня сказали специалисты и чиновники
На встречу пришло руководство района, ЖКХ, УКСа, а также представители проектной организации. Главный инженер «Стройреконструкции» Валерий Пастушков рассказал, что именно их организация обследовала «злосчастную» колонну и разрабатывала проект по ее усилению. Он признал, что по сравнению с прошлым годом ситуация ухудшилась, однако «никто никуда не падает», все остается под контролем.
Пастушков рассказал, что специалисты уже обследовали несколько квартир, фундаменты в несущих конструкциях. Ничего критического там нет.
На сегодняшний день обследовано около 60 колонн в подвальных помещениях, только две из них имеют повреждения. Всего в доме 960 несущих колонн, и все поэтапно будут обследованы, рассказал глава Советского района Юрий Трущенко.
Главный инженер «Стройреконструкции» объяснил, что при усилении колонны во втором подъезде все пошло не по плану, поэтому на время работ и пришлось в целях безопасности эвакуировать людей.
Валерий Пастушков, отвечая на вопрос жильцов, признался, что заключение по несущей колонне во втором подъезде, с ремонтом которой тянули год, предполагало «немедленное выполнение этой работы». Однако, напомним, от момента обращения граждан до ремонта прошел год.
Директор УКСа Советского района Валерий Минченков рассказал, что на сегодняшний день работы по усилению несущей колонны во втором подъезде завершены, за исключением устройства металлической обоймы. Ее планируют установить в ближайшие дни, после чего будет восстановлен вход в подъезд.
Ранее сегодня оценку происходящему дал глава города Анатолий Сивак, назвав ситуацию «аварийной», и дал понять, что будут искать и причины, и виноватых.
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Людям пообещали, что найдут причины разрушения дома и виновных.
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