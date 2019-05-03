«Никто никуда не падает». Чиновники и специалисты встретились с жильцами аварийного дома на Широкой

Источник материала: Tut.by

Сегодня в актовом зале школы № 66 чиновники и специалисты встретились с жильцами дома на Широкой, 3. Люди давно говорили о том, что им не хватает официальной информации о реальном состоянии их дома, который, уверены они, продолжает разрушаться. Что происходило на встрече — читайте в материале.





Что было?

О проблемах дома на улице Широкой общественность узнала 26 апреля, когда всех его жильцов эвакуировали на несколько часов. Это понадобилось для того, чтобы провести работы по восстановлению несущей способности колонны, которая начала разрушаться еще год назад во втором подъезде многоэтажки. Однако жильцы уверены: такая колонна не единственная. И позже они действительно обнаружили еще две в третьем подъезде, которые также вызывают опасения.

Кроме этого, даже после укрепления колонны во втором подъезде, жильцы продолжают фиксировать новые трещины не только у себя в квартирах, но и в местах общего пользования.





Понимая, что вопрос с безопасностью многоквартирного дома нельзя оставлять на самотек, жильцы написали коллективное обращение в Администрацию президента, Генпрокуратуру, Минстройархитектуры и Мингорисполком.

Что сегодня сказали специалисты и чиновники

На встречу пришло руководство района, ЖКХ, УКСа, а также представители проектной организации. Главный инженер «Стройреконструкции» Валерий Пастушков рассказал, что именно их организация обследовала «злосчастную» колонну и разрабатывала проект по ее усилению. Он признал, что по сравнению с прошлым годом ситуация ухудшилась, однако «никто никуда не падает», все остается под контролем.



Фото: TUT.BY

Пастушков рассказал, что специалисты уже обследовали несколько квартир, фундаменты в несущих конструкциях. Ничего критического там нет.

На сегодняшний день обследовано около 60 колонн в подвальных помещениях, только две из них имеют повреждения. Всего в доме 960 несущих колонн, и все поэтапно будут обследованы, рассказал глава Советского района Юрий Трущенко.

Главный инженер «Стройреконструкции» объяснил, что при усилении колонны во втором подъезде все пошло не по плану, поэтому на время работ и пришлось в целях безопасности эвакуировать людей.

Валерий Пастушков, отвечая на вопрос жильцов, признался, что заключение по несущей колонне во втором подъезде, с ремонтом которой тянули год, предполагало «немедленное выполнение этой работы». Однако, напомним, от момента обращения граждан до ремонта прошел год.

Директор УКСа Советского района Валерий Минченков рассказал, что на сегодняшний день работы по усилению несущей колонны во втором подъезде завершены, за исключением устройства металлической обоймы. Ее планируют установить в ближайшие дни, после чего будет восстановлен вход в подъезд.



Фото: TUT.BY

Ранее сегодня оценку происходящему дал глава города Анатолий Сивак, назвав ситуацию «аварийной», и дал понять, что будут искать и причины, и виноватых.

История кратко: Напомним, многоквартирный дом на улице Широкой, 3 сдали в эксплуатацию в 2013 году. Заказчиком строительства был УКС Советского района. При строительстве здания сменилось четыре подрядные организации. Жильцы предполагают, что первая из них, турецкая компания «Лайрон», некачественно выполнила работы по заливке несущих колонн и плит перекрытия на уровне 1−2-х этажей. Год назад жильцы заметили, что деформировалась несущая колонна во втором подъезде дома. Спустя год специалисты приступили к восстановлению ее несущей способности, ради чего 26 апреля пришлось на полдня эвакуировать всех жильцов дома. Но на этом проблемы не закончились: жильцы заметили, что дом «поехал» — появились новые трещины в квартирах и местах общего пользования. А в нежилом помещении третьего подъезда были обнаружены еще две несущие колонны, которые начали деформироваться. Местные власти пообещали, что специалистами будет обследовано все здание. Однако жильцы объединились и заняли жесткую позицию, опасаясь за свою безопасность. Вчера люди отправили коллективное обращение в Администрацию президента, Генпрокуратуру, Минстройархитектуры и Мингорисполком.