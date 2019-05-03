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Брестская погрангруппа делает упор на улучшение инженерной инфраструктуры на границе

04.05.2019 19:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте сегодня состоялось торжественное собрание, посвященное 75-летию образования Брестской Краснознаменной пограничной группы имени Ф.Э. Дзержинского, передает корреспондент БЕЛТА.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65911.php

Брестская погрангруппа делает упор на улучшение инженерной инфраструктуры на границе

"В рядах погрангруппы проходили службу ветераны Великой Отечественной войны, воины-интернационалисты. Нынешнее поколение пограничников продолжает вносить достойный вклад в обеспечение пограничной безопасности республики. Об этом свидетельствуют результаты оперативно-служебной деятельности - первое место среди территориальных органов пограничной службы за 2018 год", - отметил председатель Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо. В прошлом году представители Брестской погрангруппы задержали 172 нарушителей госграницы из 26 стран, ликвидировали 7 каналов незаконной миграции, предотвратили ввоз в страну около 440 кг наркотических средств.

По словам начальника погрангруппы Игоря Гутника, упор делается на улучшение инженерного оборудования на государственных рубежах. "Перспективы - укрепление украинского направления, устройство там сигнализационных комплексов и их модернизация на западном направлении. Важно развитие в техническом плане. Поступят новые беспилотные летательные аппараты, совершенствуется имеющееся вооружение", - сказал командир.

В частности, в нынешнем году планируется ввести в эксплуатацию более 40 километров новых волоконно-оптических сигнализационных систем, 20 км контрольно-следовой полосы, около 30 км нового заграждения сигнализационного комплекса, 11 водопропускных заграждений. Это позволит минимизировать попытки незаконного пересечения госграницы.

Торжества, посвященные 75-летию Брестской пограничной группы, начались в мемориальном комплексе "Стражам границ". Личный состав почтил память защитников, погибших в боях за независимость Родины. Затем в Брестском академическом театре драмы состоялось торжественное собрание. Лучшие сотрудники были отмечены государственными наградами, а также медалями, нагрудными знаками, благодарностями и грамотами Государственного пограничного комитета и Брестского облисполкома.

"Сложно себе представить Брест без пограничной службы. За тысячелетнюю историю города пограничники внесли немалый вклад в его развитие, сохранение наследия. Охрана и укрепление границы - гарантия национальной безопасности страны. И сотрудники Брестской погрангруппы многократно демонстрировали свой профессионализм и боеспособность, готовность выполнять поставленные задачи", - подчеркнул председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис.

История Брестской Краснознаменной пограничной группы имени Ф.Э. Дзержинского начинается 1 мая 1944 года, когда из личного состава частей Забайкальского пограничного округа был сформирован 86-й погранотряд. Он был направлен охранять западную границу СССР в районе Бреста.

 
Теги: Брест
 
 
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