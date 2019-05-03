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Вынесли приговор мужчине, отрубившему кисть бывшей жене
Источник материала: Партизан
В Чечерске суд вынес приговор 44-летнему местному жителю, который зимой отрубил кисть бывшей жене, сообщили в Гомельском областном суде.
Инцидент произошел 1 февраля. Пьяный мужчина, находясь дома, избил бывшую супругу, а затем ударил женщину топором по руке, пишет
Суд признал мужчину виновным в умышленном причинении тяжкого телесного повреждения. С учетом присоединения неотбытого наказания обвиняемый приговорен к 7 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Также мужчина должен заплатить штраф в размере 945 рублей и пройти лечение от хронического алкоголизма.
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В Чечерске суд вынес приговор 44-летнему местному жителю, который зимой отрубил кисть бывшей жене, сообщили в Гомельском областном суде.
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