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Вынесли приговор мужчине, отрубившему кисть бывшей жене

04.05.2019 19:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Чечерске суд вынес приговор 44-летнему местному жителю, который зимой отрубил кисть бывшей жене, сообщили в Гомельском областном суде.

Инцидент произошел 1 февраля. Пьяный мужчина, находясь дома, избил бывшую супругу, а затем ударил женщину топором по руке, пишет gomel.today. В результате пострадавшая лишилась кисти. Известно, что между супругами и раньше возникали ссоры, мужчина даже был судим за угрозу убийством.

Суд признал мужчину виновным в умышленном причинении тяжкого телесного повреждения. С учетом присоединения неотбытого наказания обвиняемый приговорен к 7 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Также мужчина должен заплатить штраф в размере 945 рублей и пройти лечение от хронического алкоголизма.


 
 
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В Чечерске суд вынес приговор 44-летнему местному жителю, который зимой отрубил кисть бывшей жене, сообщили в Гомельском областном суде.
 
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