Вынесли приговор мужчине, отрубившему кисть бывшей жене

gomel.today . В результате пострадавшая лишилась кисти. Известно, что между супругами и раньше возникали ссоры, мужчина даже был судим за угрозу убийством. Инцидент произошел 1 февраля. Пьяный мужчина, находясь дома, избил бывшую супругу, а затем ударил женщину топором по руке, пишет. В результате пострадавшая лишилась кисти. Известно, что между супругами и раньше возникали ссоры, мужчина даже был судим за угрозу убийством.





Суд признал мужчину виновным в умышленном причинении тяжкого телесного повреждения. С учетом присоединения неотбытого наказания обвиняемый приговорен к 7 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Также мужчина должен заплатить штраф в размере 945 рублей и пройти лечение от хронического алкоголизма.



