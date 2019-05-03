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Лукашенко остается нерукопожатным в Европе. Минску не хочется обострять конфликт с Кремлем

04.05.2019 19:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

13 – 14 мая в Брюсселе пройдут мероприятия, посвященные десятилетию «Восточного партнерства». Лукашенко получил персональное приглашение, но делегировал в Брюссель министра иностранных дел Владимира Макея.

Лукашенко остается нерукопожатным в Европе. Минску не хочется обострять конфликт с Кремлем
Почему сам Лукашенко отказывается лететь в Европу?

Беларуская праўда побеседовала с директором Центра европейской трансформации Андреем Егоровым.

- Даже получая персональные приглашения, Лукашенко не особо стремился на мероприятия «Восточного партнерства». Несмотря на улучшения отношений официального Минска с Западом, для многих европейских лидеров Лукашенко остается не самой приятной фигурой для коммуникаций и общения, поэтому они не склонны устраивать отдельные встречи. Лукашенко не удается организовать двусторонние встречи высшего уровня на саммитах «Восточного партнерства», например, с Меркель, Макроном, Туском, поэтому он и не видит смысла в таких поездках.

С другой стороны, Макей, наверное, более адекватная фигура для решения проблем, стоящих перед «Восточным партнерством» или связанных с беларуско-европейскими взаимодействием. Макей приемлемая фигура для коммуникаций, с ним стремятся общаться, он решает проблемы. Макей просто подходит для визита даже лучше, чем Лукашенко.

- На фоне конфликта между Минском и Москвой грех не воспользоваться таким шансом…

- Поездка Лукашенко в Брюссель сейчас может рассматриваться как дрейф Беларуси в сторону Запада (Кремль всегда спекулирует на этой теме). Минску тоже не хочется обострять конфликт, не имея существенных перспектив или обещаний контактов на высшем уровне. А Макей постоянно ездит по Европе, что не вызывает особого возмущения у России. Тем более, что поездка Лукашенко в Брюссель не поспособствует снятию напряженности в отношениях с Кремлем.

– “Надеемся, что уже в ближайшем будущем… будут сформированы условия, которые позволят провести полноценный визит главы государства в Брюссель”, – заявил официальный представитель МИД Беларуси. О каких условиях идет речь?

- Скорее всего, речь идет о подготовке пакета документов, который обеспечит символическое присутствие Лукашенко, и будет обеспечен соответствующий антураж: лидеры Евросоюза или институтов ЕС будут присутствовать в двустороннем формате коммуникаций с самим Лукашенко. Тогда все будет выглядеть красиво и репрезентативно.

- Судя по темпам подготовки пакета беларуско-европейских документов, Лукашенко не скоро увидит Брюссель?

- В повестке дня Беларуси и Евросоюза стоят два основных документа.

Приоритеты партнерства, которые определяют основные направления сотрудничества и являются этапным документом на пути к двустороннему соглашению с ЕС – в нем Беларусь как раз-таки очень заинтересована.
Соглашение об упрощении визового режима и реадмиссии уже согласовано, как нам обещают (правда, обещают очень давно), вот-вот будет подписано. Когда будут подготовлены два названных документа, тогда и можно устроить более репрезентативную встречу.



 
Теги: Минск
 
 
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