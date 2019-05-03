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В Беларуси насчитали 27,4 тыс. ученых
Источник материала: Партизан
В 2018 году 27,4 тыс. человек в 455 организациях Беларуси занимались научными исследованиями и разработками. Об этом Телеграфу
Среди персонала, занятого научными исследованиями и разработками, исследователи составляли 65%, техники – 6,2%, вспомогательный персонал – 28,8%. При этом преобладают специалисты в области технических и естественных наук.
Пятая часть всех исследователей имеет ученую степень, в том числе доктора наук – 626 человек, кандидата – 2829 человек.
Среди исследователей доля женщины составляет около 40% (докторов наук – 19,2%, кандидатов– 40,5%). Молодых людей до 29 лет включительно среди исследователей 22,6%.
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В 2018 году 27,4 тыс. человек в 455 организациях Беларуси занимались научными исследованиями и разработками. Об этом Телеграфу сообщили в Национальном статистическом...
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