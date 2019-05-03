МИД: критика БелАЭС – отвлекающий маневр

Так объяснил официальный представитель МИД Беларуси объяснил вчерашнее обращение Вильнюса в Еврокомиссию с призывом разработать план действий в отношении Беларуской АЭС.





“Такая забота литовской стороны о безопасности всего Европейского союза, на наш взгляд, преследует совершенно иные цели – отвлечь внимание от известных сложностей с выводом из эксплуатации Игналинской АЭС и строительством ядерных могильников у границы с Беларусью. Чем еще можно оправдать уклонение от предложения беларуской стороны создать систему мониторинга ядерных объектов, расположенных на территории обоих государств?”, – отметил начальник управления информации и цифровой дипломатии МИД Беларуси Анатолий Глаз.





МИД утверждает, что “литовская сторона прибегает к безосновательным и откровенно лживым заявлениям в отношении реализуемого проекта Беларуской АЭС и принимаемых мерах по обеспечению её безопасности”.





“Литовские специалисты участвовали в партнерской проверке стресс-тестов Беларуской АЭС и прекрасно знают о том, что европейские регуляторы не выявили проблем с безопасностью станции. Партнерская проверка отметила ряд надлежащих практик и дала рекомендации по дальнейшему повышению запасов прочности АЭС, что само по себе является непрерывным процессом в течение всего жизненного цикла станции, – отметил А.Глаз. – По итогам этой оценки сформирован план мероприятий по дальнейшему повышению безопасности АЭС и работа по нему уже ведется. Время, затраченное на его подготовку белорусской стороной, вполне укладывается в европейскую практику, где эта работа заняла также около 9 месяцев. Однако в отличие от Литвы нам в нем нечего скрывать и беларуский национальный план в ближайшее время будет размещен в открытом доступе”.





“Малейшее конструктивное обсуждение темы Беларуской АЭС сегодня воспринимается в литовском руководстве как измена. А само упоминание слова “сотрудничество” в сфере ядерной безопасности в состоянии близком к агонии исключается из официальных двусторонних документов”, – упрекает Вильнюс официальный представитель МИД.









3 мая Литва обратилась в Европейскую Комиссию по поводу безответственного подхода Республики Беларусь к ядерной безопасности и международным обязательствам в отношении Беларуской АЭС (БелАЭС) в Островце.





Министры иностранных дел и энергетики Литвы Линас Линкявичюс и Жигимантас Вайчюнас в совместном письме, адресованном вице-президенту Марошу Шефчовичу, главному уполномоченному по внешним сношениям и политике безопасности, вице-президенту ЕК Федерике Могерини, и комиссарам по энергетике, окружающей среде и развитию, обращают внимание на шаги Беларуси, целью которых является уклонение от общения с Евросоюзом по вопросам охраны природы и ядерной безопасности.



