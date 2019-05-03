Белорусские хоккеисты проиграли казахам. Но досрочно пробилась в элитный дивизион

Весь матч проходил с огромнейшим преимуществом хозяев, которые нанесли по воротам белорусов более четырех десятков бросков. К счастью, невероятный матч провел наш вратарь Александр Осипков, регулярно выручавший своих партнеров по команде.





Правда, после первого периода казалось, что нас сегодня не спасет и он. Казахи вели со счетом 2:0 после голов Никиты Михайлиса и Талгата Жайлауова.





Под диктовку хозяев проходили и следующие периоды, но белорусы куда эффективнее использовали свои моменты. На 27-й минуте Артем Демков бросил сразу после выигранного вбрасывания Джеффа Платта и сократил отставание. А на старте третьей двадцатиминутки Никита Феокистов забросил с передачи Артема Волкова из-за ворот.





В конце матча белорусы были заперты у своих ворот, но Александр Осипков поймал кураж и отражал, казалось бы, голевые броски.





Он продолжал феерить и в овертайме, но после нескольких невероятных сэйвов все-таки пропустил, когда Шевченко убежал с ним один на один.





Итоговый счет матча по броскам — 17:42.



