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Белорусские хоккеисты проиграли казахам. Но досрочно пробилась в элитный дивизион

04.05.2019 18:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сборная Беларуси по хоккею проиграла в овертайме команде Казахастана со счетом 2:3, но все равно гарантировала себе выход в элитный дивизион чемпионата мира благодаря победе литовцев над корейцами, пишет tut.by

Весь матч проходил с огромнейшим преимуществом хозяев, которые нанесли по воротам белорусов более четырех десятков бросков. К счастью, невероятный матч провел наш вратарь Александр Осипков, регулярно выручавший своих партнеров по команде.

Правда, после первого периода казалось, что нас сегодня не спасет и он. Казахи вели со счетом 2:0 после голов Никиты Михайлиса и Талгата Жайлауова.

Под диктовку хозяев проходили и следующие периоды, но белорусы куда эффективнее использовали свои моменты. На 27-й минуте Артем Демков бросил сразу после выигранного вбрасывания Джеффа Платта и сократил отставание. А на старте третьей двадцатиминутки Никита Феокистов забросил с передачи Артема Волкова из-за ворот.

В конце матча белорусы были заперты у своих ворот, но Александр Осипков поймал кураж и отражал, казалось бы, голевые броски.

Он продолжал феерить и в овертайме, но после нескольких невероятных сэйвов все-таки пропустил, когда Шевченко убежал с ним один на один.

Итоговый счет матча по броскам — 17:42.


 
 
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Сборная Беларуси по хоккею проиграла в овертайме команде Казахастана со счетом 2:3, но все равно гарантировала себе выход в элитный дивизион чемпионата мира...
 
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