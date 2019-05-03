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Еще не забыли посла Бабича? У него нашли часы за $77 тысяч

04.05.2019 18:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бывший посол России в Беларуси Михаил Бабич носит часы Patek Philippe Nautilus 5712 / A1. На это обратил внимание подписчик российского телеграмм-канала «Постправда».



Утверждается, что стоимость таких часов составляет около 5 миллионов российских рублей (около $77 тысяч).

О часах Бабича говорили в августе 2018 года пользователи интернет-форума watch.ru. Они и сошлись во мнении, что это Patek Philippe Nautilus, пишет НН.


 
 
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Бывший посол России в Беларуси Михаил Бабич носит часы Patek Philippe Nautilus 5712 / A1. На это обратил внимание подписчик российского телеграмм-канала «Постправда».
 
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