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Еще не забыли посла Бабича? У него нашли часы за $77 тысяч
Источник материала: Партизан
Бывший посол России в Беларуси Михаил Бабич носит часы Patek Philippe Nautilus 5712 / A1. На это обратил внимание подписчик российского телеграмм-канала «Постправда».
Утверждается, что стоимость таких часов составляет около 5 миллионов российских рублей (около $77 тысяч).
О часах Бабича говорили в августе 2018 года пользователи интернет-форума watch.ru. Они и сошлись во мнении, что это Patek Philippe Nautilus,
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Бывший посол России в Беларуси Михаил Бабич носит часы Patek Philippe Nautilus 5712 / A1. На это обратил внимание подписчик российского телеграмм-канала «Постправда».
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