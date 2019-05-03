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Азаренко обыграла первую ракетку России на старте грунтового турнира в Мадриде
Источник материала: Партизан
Белоруска Виктория Азаренко успешно стартовала на грунтовом турнире серии Premier Mandatory в Мадриде с призовым фондом 7 021 128 долларов.
Фото: Reuters
В матче 1/32 финала Виктория Азаренко (№ 50 WTA) обыграла первую ракетку России Дарью Касаткину (№ 21 WTA) — 7:5, 6:4. Поединок продолжался 1 час 45 минут.
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Белоруска Виктория Азаренко успешно стартовала на грунтовом турнире серии Premier Mandatory в Мадриде с призовым фондом 7 021 128 долларов.
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