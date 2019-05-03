С 1 июля в Беларуси вырастут пенсии военных

сообщили в пресс-службе Минобороны. Об этом FINANCE.TUT.BYв пресс-службе Минобороны.

Повышение выплат связано с отменой корректирующих коэффициентов, которые были введены в 2017 году президентским указом «О пенсионном обеспечении некоторых категорий граждан». Напомним, пенсии военных пересчитали с применением корректирующих коэффициентов в 4 этапа: с 1 сентября 2017 года — 0,83; с 1 декабря 2017 года — 0,85; с 1 июля 2018 года — 0,9.





С 1 января этот показатель составляет 0,95, в результате повышения коэффициента пенсии военных с начала этого года перерассчитали в пределах 6%. «Повышение позволит обеспечить паритет роста размеров выплачиваемых пенсий за выслугу лет военным пенсионерам по сравнению с размерами пенсий за выслугу лет госслужащих и трудовых пенсий по возрасту», — поясняли в главном финансово-экономическом управлении Минобороны.





С 1 июля этого года корректирующий коэффициент, согласно президентскому указу, должны отменить. Соответственно июльские пенсии военных будут выше июньских на 5,5%.





Напомним, трудовые пенсии в Беларуси с 1 мая повысили на 6,5%. В этом году их намерены поднять на 14%. С 1 мая также выросли минимальные трудовые и социальные пенсии.





Будут ли другие повышения пенсий военных в этом году, пока неизвестно. В Минобороны не уточнили, будет ли в этом году повышен базовый оклад, от которого зависят размеры денежного довольствия военнослужащих и пенсии военных. То есть если его поднимут, то пенсии военных также вырастут. Напомним, базовый оклад в последний раз пересматривали в сентябре 2017 года. Но рост пенсий сдержал корректирующий коэффициент.





Напомним, в 2019 году власти намерены заметно увеличить расходы на выплату зарплат бюджетникам и пенсии военнослужащим. «Значительно возрастает в структуре расходов бюджета доля расходов на оплату труда и пенсий военнослужащих — с 35,3% до 37,5%. Фонд заработной платы составляет более 12 миллиардов рублей и прирастает к текущему году на 1,2 миллиарда рублей, или почти на 11%», — ранее сообщил первый замминистра финансов Юрий Селиверстов, представляя в парламенте проект закона о республиканском бюджете в первом чтении.





Ранее в Беларуси предлагалось пересмотреть размер пенсий работающим пенсионерам из числа бывших военнослужащих. При этом с 1 августа 2017 года была снижена продолжительность стажа работы с уплатой обязательных страховых взносов для граждан, которые длительное время (не менее 10 календарных лет) проходили военную службу (службу в военизированных организациях), но не имеют права на пенсию по законодательству о пенсионном обеспечении военнослужащих. Право на трудовую пенсию по возрасту предоставили этой категории граждан при наличии не менее 10 лет страхового стажа и общего стажа работы не менее 25 лет у мужчин и 20 лет у женщин.



