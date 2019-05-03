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Саснович победила в Мадриде 15-ю ракетку мира, вытащив матч после «баранки» в первом сете
Источник материала: Tut.by
Белоруска Александра Саснович успешно стартовала на грунтовом турнире серии Premier Mandatory в Мадриде с призовым фондом 7 021 128 долларов.
В матче 1/32 финала Александра Саснович (№ 34 WTA) в трех сетах обыграла первую ракетку Эстонии Анетт Контавейт (№ 15 WTA) — 0:6, 6:3, 6:2. Поединок продолжался 1 час 33 минуты.
Белоруска сумела вытащить матч после всухую проигранного первого сета.
В 1/16 финала соперницей Александры Саснович станет победительница матча между бельгийкой Элизе Мертенс (№ 18 WTA) и Анной-Каролиной Шмидловой (№ 103 WTA) из Словакии.
(Будет дополнено).
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Белоруска Александра Саснович успешно стартовала на грунтовом турнире серии Premier Mandatory в Мадриде с призовым фондом 7 021 128 долларов.
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