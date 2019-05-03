Сборная Беларуси по хоккею досрочно пробилась в элитный дивизион

Источник материала: Интерфакс

Национальная сборная Беларуси по хоккею потерпела поражение от Казахстана на чемпионате мира в дивизионе 1А, Однако несмотря на это досрочно завоевала путевку в элиту мирового хоккея.



Беларусь уступила Казахстану в овертайме – 2:3 и набрала одно очко. В воскресенье, 5 мая, подопечным Андрея Сидоренко предстоит матч с Южной Кореей. Но он уже не будет иметь никакого турнирного значения. Дело в том, что в четвертом туре Южная Корея сенсационно уступила Литве – 1:2.

"Хочу поблагодарить ребят. Очень классная атмосфера была. Мы прекрасно понимали, что нас ждет. Сказал ребятам: чем бы чемпионат не закончился, мне было очень приятно работать с вами. Второй момент — работа на скамейке. Команда была воодушевленная, управлять ей было хорошо. Вот этот симбиоз молодости и опыта принес нам успех. Хочется идти дальше. Где-то мастерство компенсировали огромной самоотдачей", - сказал после победы главный тренер белорусской команды А.Сидоренко.

Таким образом, после четырех туров Беларусь имеет в своем активе 10 очков, Южная Корея – 6. И при любом исходе заключительного матча именно сборной Беларуси достанется путевка в элитный дивизион чемпионата мира-2020.

Еще одну путевку в элиту завоевала команда Казахстана.