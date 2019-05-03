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Сборная Беларуси по хоккею досрочно пробилась в элитный дивизион
Источник материала: Интерфакс
Национальная сборная Беларуси по хоккею потерпела поражение от Казахстана на чемпионате мира в дивизионе 1А, Однако несмотря на это досрочно завоевала путевку в элиту мирового хоккея.
"Хочу поблагодарить ребят. Очень классная атмосфера была. Мы прекрасно понимали, что нас ждет. Сказал ребятам: чем бы чемпионат не закончился, мне было очень приятно работать с вами. Второй момент — работа на скамейке. Команда была воодушевленная, управлять ей было хорошо. Вот этот симбиоз молодости и опыта принес нам успех. Хочется идти дальше. Где-то мастерство компенсировали огромной самоотдачей", - сказал после победы главный тренер белорусской команды А.Сидоренко.
Таким образом, после четырех туров Беларусь имеет в своем активе 10 очков, Южная Корея – 6. И при любом исходе заключительного матча именно сборной Беларуси достанется путевка в элитный дивизион чемпионата мира-2020.
Еще одну путевку в элиту завоевала команда Казахстана.
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Национальная сборная Беларуси по хоккею потерпела поражение от Казахстана на чемпионате мира в дивизионе 1А, Однако несмотря на это досрочно завоевала путевку в...
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