Андрей Сидоренко: Я уволился из минского «Динамо»

Источник материала: Tut.by

Во время пресс-конференции по итогам матча с Казахстаном (2:3 ОТ) главный тренер сборной Андрей Сидоренко заявил, что покинул минское «Динамо», которое он возглавлял во второй половине сезона.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Про „Динамо“ я даже не думаю. Я уволился оттуда. Контракт был до 30 апреля. Все», — заявил Сидоренко.

Напомним, что он пришел в «Динамо» после увольнения из команды Горди Дуайера. При Сидоренко результаты «зубров» несколько улучшились за счет улучшения физической подготовки и дисциплины, но в плей-офф команда все равно не попала.