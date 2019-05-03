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Андрей Сидоренко: Я уволился из минского «Динамо»
Источник материала: Tut.by
Во время пресс-конференции по итогам матча с Казахстаном (2:3 ОТ) главный тренер сборной Андрей Сидоренко заявил, что покинул минское «Динамо», которое он возглавлял во второй половине сезона.
«Про „Динамо“ я даже не думаю. Я уволился оттуда. Контракт был до 30 апреля. Все», — заявил Сидоренко.
Напомним, что он пришел в «Динамо» после увольнения из команды Горди Дуайера. При Сидоренко результаты «зубров» несколько улучшились за счет улучшения физической подготовки и дисциплины, но в плей-офф команда все равно не попала.
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Во время пресс-конференции по итогам матча с Казахстаном (2:3 ОТ) главный тренер сборной Андрей Сидоренко заявил, что покинул минское «Динамо», которое он возглавлял...
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