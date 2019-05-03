Учащиеся из Минской области приняли участие в школьной ассамблее в Москве

Источник материала: Интерфакс

Школьная ассамблея Российского государственного гуманитарного университета прошла в Москве. Мероприятие проводится при поддержке министерства образования и науки Российской Федерации для развития исследовательского потенциала школьников старших классов, повышения их мотивации к углубленному изучению гуманитарных дисциплин, сообщили в Миноблисполкоме.

"Ассамблея открывает для школьников и педагогов уникальные возможности: рассказать о своих открытиях в выбранной области (в том числе выходящей за рамки школьной программы); познакомиться с актуальными концепциями и подходами гуманитаристики; принять участие в дискуссии на интересные научные темы; получить рекомендации современных российских ученых по дальнейшему развитию своего исследования. Следует отметить, что зарубежным участникам предоставляется возможность принять участие в мероприятии дистанционно", - говорится в сообщении.

В рамках ассамблеи работали тематические секции по направлениям: история и исторические науки, общественные науки, языкознание (русский и иностранные языки), русское и зарубежное литературоведение, культурология, цифровая гуманитаристика, социальная робототехника.

Помимо секционных заседаний проводились мастер-классы ведущих профессоров Российского государственного гуманитарного университета, участники познакомились с институтами и факультетами, входящими в состав университета.



Свои исследовательские работы на школьной ассамблее представили ребята из разных уголков России и из Беларуси.

Дмитрий Агинский, учащийся 11 класса Пастовичской средней школы Стародорожского района, представил вниманию участников и жюри работу "Важнейшим из искусств является кино, или Как фантастический роман превращается в кино" (руководитель исследовательской работы – учитель русского языка и литературы Пастовичской средней школы Сойко Ирина Леонидовна).

Виталина Винник, учащаяся 9 класса Сновской средней школы Несвижского района, презентовала работу "Тенденции образования сокращенных мужских имен в славянских языках". Работа стала результатом исследования, которое проводилось в течение трех лет под руководством учителя русского языка и литературы квалификационной категории "учитель-методист" Сновской средней школы Инны Ричардовны Винник.

По итогам участия Виталина Винник признана победителем в секции "Языкознание (русский и иностранный языки)" и награждена дипломом I степени.