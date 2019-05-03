Посольство России запросило у Минска информацию в связи с сообщением КГБ о задержании российского гражданина

Источник материала: Интерфакс

Посольство России в Беларуси запросило у официального Минска информацию в связи с сообщением КГБ республики о задержании российского гражданина, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе посольства.

"Посольство России запросило информацию у белорусской стороны относительно сообщений, появившихся в СМИ, в связи с заявлением КГБ Беларуси о задержании гражданина России. Подтверждения по данному факту пока не получено", - сказал представитель пресс-службы.

Как сообщалось, в субботу КГБ Беларуси сообщило о задержании с поличным при получении взятки на $146,8 тыс. бывшего заместителя госсекретаря Совета безопасности республики Андрея Втюрина.

КГБ заявило, что взятку белорусскому высокопоставленному чиновнику давал представитель российской коммерческой структуры «Г», который был задержан вместе с А. Втюриным.

А. Втюрин занимал пост заместителя госсекретаря Совбеза Беларуси с 2014 года, до этого в течение 7 лет он руководил службой безопасности президента страны Александра Лукашенко.