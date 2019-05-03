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В Беларуси снова выростают цены на бензин
Источник материала: Интерфакс
Цены на автомобильное топливо вновь изменяются в Беларуси, сообщили в концерне "
В соответствии с принятой концерном политикой сдерживания цен на автомобильное топливо розничные цены на АЗС с 5 мая 2019 г. увеличиваются на 1 копейку.
Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит Br1,54, АИ-95-К5-Евро – Br1,65, АИ-98-К5-Евро – Br1,86, ДТ – Br1,65.
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Цены на автомобильное топливо вновь изменяются в Беларуси, сообщили в концерне "Белнефтехим".
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