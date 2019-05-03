В Беларуси снова выростают цены на бензин

Источник материала: Интерфакс

Цены на автомобильное топливо вновь изменяются в Беларуси, сообщили в концерне " Белнефтехим ".



"По состоянию на 4 мая с начала 2019 года цена российской нефти, поставляемой на белорусские НПЗ, выросла на 18,9 %, а розничные цены на моторное топливо – в среднем на 6,5 %", - пояснили на "Белнефтехиме".

В соответствии с принятой концерном политикой сдерживания цен на автомобильное топливо розничные цены на АЗС с 5 мая 2019 г. увеличиваются на 1 копейку.

Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит Br1,54, АИ-95-К5-Евро – Br1,65, АИ-98-К5-Евро – Br1,86, ДТ – Br1,65.