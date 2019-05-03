В Беларуси с 5 мая на копейку дорожает топливо

Так, бензин АИ-92-К5-Евро будет стоить 1,54 рубля за 1 л, АИ-95-К5-Евро — 1,65 рубля за тот же объем, литр АИ-98-К5-Евро обойдется в 1,86 рубля, а литр дизтоплива — в 1,65 рубля.





В концерне отметили, что с начала текущего года цена российской нефти, которая поставляется на белорусские нефтеперерабатывающие заводы, выросла на 18,9%.





— А розничные цены на моторное топливо — в среднем на 6,5%, — сказали в «Белнефтехиме».



