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Одуванчик защитит растения от тли и гусениц. Средство от Ивана Русских
Источник материала: СТВ
Символ весны и заклятый враг дачников – одуванчик. А история борьбы с ним – бесконечная «заунывная песнь» огородника.
Цветок этот не так уже и бесполезен. Специалисты уверяют: из него получается отличное защитное средство для растений. Рецепт эликсира рассказали в программе
Иван Русских, руководитель объединения по интересам «Генетика и селекция» Республиканского центра экологии и краеведения:
Для приготовления защитного препарата нам понадобится 1 литр нарезанных листьев и корней одуванчика, плотно утрамбованных.
Как обычно, болезнь растений легче предупредить, чем лечить. Поэтому систематическое использование отвара одуванчика и в саду, и в огороде поможет вам избежать использования химически синтезированных средств защиты растений, вести дружественное природе сельское хозяйство.
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Символ весны и заклятый враг дачников – одуванчик. А история борьбы с ним – бесконечная «заунывная песнь» огородника. Цветок этот не так уже и бесполезен....
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