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Одуванчик защитит растения от тли и гусениц. Средство от Ивана Русских

04.05.2019 20:18 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Символ весны и заклятый враг дачников – одуванчик. А история борьбы с ним – бесконечная «заунывная песнь» огородника.

Одуванчик защитит растения от тли и гусениц. Средство от Ивана Русских

Цветок этот не так уже и бесполезен. Специалисты уверяют: из него получается отличное защитное средство для растений. Рецепт эликсира рассказали в программе «Плюс-минус».

Одуванчик защитит растения от тли и гусениц. Средство от Ивана Русских

Иван Русских, руководитель объединения по интересам «Генетика и селекция» Республиканского центра экологии и краеведения:
Вместе с весенними хлопотами по посадке растений приходят заботы по борьбе с болезнями и вредителями. В личных подсобных хозяйствах, на дачных участках, в деревне необходимо пользоваться такими средствами защиты растений, которые были бы дружественны окружающей среде, а также не вредны для здоровья. Среди растительных средств особого внимания заслуживает одуванчик, являющийся злостным сорняком садов и огородов.

Одуванчик защитит растения от тли и гусениц. Средство от Ивана Русских

Обратите внимание, что одуванчик, произрастающий в дикой природе, не поражается ни болезнями, ни вредителями. Это может свидетельствовать о том, что одуванчик, сам по себе, содержит ценные вещества, которые могут помочь нам защитить наши растения.

Для приготовления защитного препарата нам понадобится 1 литр нарезанных листьев и корней одуванчика, плотно утрамбованных.

Одуванчик защитит растения от тли и гусениц. Средство от Ивана Русских

Одуванчик защитит растения от тли и гусениц. Средство от Ивана Русских

Вот это количество листьев с корнями необходимо прокипятить в течение 5 минут в 5 литрах воды. Процеженный отвар с добавлением небольшого количества мыла (где-то примерно около 50 граммов) станет хорошим средством для защиты от тли, трипса, паутинного клеща, различных гусениц и других вредителей.

Как обычно, болезнь растений легче предупредить, чем лечить. Поэтому систематическое использование отвара одуванчика и в саду, и в огороде поможет вам избежать использования химически синтезированных средств защиты растений, вести дружественное природе сельское хозяйство.

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Символ весны и заклятый враг дачников – одуванчик. А история борьбы с ним – бесконечная «заунывная песнь» огородника. Цветок этот не так уже и бесполезен....
 
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