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«Хочу поблагодарить всех»: корреспондент СТВ Анастасия Аласания награждена за освещение событий в Витебской области

04.05.2019 20:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Наша коллега удостоена награды за освещение событий северного региона на телеканале СТВ. Чествовали лучших журналистов в Витебске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Хочу поблагодарить всех»: корреспондент СТВ Анастасия Аласания награждена за освещение событий в Витебской области

По мнению председателя Витебского облисполкома Николая Шерстнева, в региональной медийной среде сегодня сформирована сильная профессиональная команда. А знания, порядочность, объективность и правдивость журналистов являются определяющими в их работе. Именно так можно описать нынешних лауреатов почетной премии. Среди них – собственный корреспондент по Витебской области телеканала СТВ Анастасия Аласания.

«Хочу поблагодарить всех»: корреспондент СТВ Анастасия Аласания награждена за освещение событий в Витебской области

В 2018-м она стала автором нескольких проектов: «Специальный репортаж», итоговой программы «Неделя», информационного канала «24 часа». Работы нашей коллеги были оценены жюри, как остросоциальные. Анастасия Аласания отмечена в номинации «Лучший творческий проект собственных корреспондентов республиканских СМИ».

«Хочу поблагодарить всех»: корреспондент СТВ Анастасия Аласания награждена за освещение событий в Витебской области

Анастасия Аласания, СТВ:
Новости – это такой продукт, который важно подавать горячим. И в приготовлении этого новостного блюда принимает участие, конечно же, не только один журналист. И хоть это именная награда, но я считаю, что ее заслужили и вся команда СТВ, которая работает в новостях, создании новостей из Витебской области. Это большая операторская работа, редакторская, режиссеров монтажа. Поэтому я хочу поблагодарить всех. И, конечно же, поздравить коллег с наступающими праздниками.

«Хочу поблагодарить всех»: корреспондент СТВ Анастасия Аласания награждена за освещение событий в Витебской области

Витебский областной конкурс средств массовой информации проводится накануне профессиональных праздников журналистов.
 
Теги: Новости, Витебск
 
 
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Новости Беларуси. Наша коллега удостоена награды за освещение событий северного региона на телеканале СТВ. Чествовали лучших журналистов в Витебске, сообщили в...
 
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