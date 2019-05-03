|
«Хочу поблагодарить всех»: корреспондент СТВ Анастасия Аласания награждена за освещение событий в Витебской области
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Наша коллега удостоена награды за освещение событий северного региона на телеканале СТВ. Чествовали лучших журналистов в Витебске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По мнению председателя Витебского облисполкома Николая Шерстнева, в региональной медийной среде сегодня сформирована сильная профессиональная команда. А знания, порядочность, объективность и правдивость журналистов являются определяющими в их работе. Именно так можно описать нынешних лауреатов почетной премии. Среди них – собственный корреспондент по Витебской области телеканала СТВ Анастасия Аласания.
В 2018-м она стала автором нескольких проектов: «Специальный репортаж», итоговой программы «Неделя», информационного канала «24 часа». Работы нашей коллеги были оценены жюри, как остросоциальные. Анастасия Аласания отмечена в номинации «Лучший творческий проект собственных корреспондентов республиканских СМИ».
Анастасия Аласания, СТВ:
Витебский областной конкурс средств массовой информации проводится накануне профессиональных праздников журналистов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Хочу поблагодарить всех»: корреспондент СТВ Анастасия Аласания награждена за освещение событий в Витебской области
Новости Беларуси. Наша коллега удостоена награды за освещение событий северного региона на телеканале СТВ. Чествовали лучших журналистов в Витебске, сообщили в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)