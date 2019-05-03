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«Поедаемость сумасшедшая»: что такое полосной сев и чем выгодны «пёстрые» поля
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Беларуси приступили к заготовке кормов. В этом сезоне сельхозпредприятия должны обеспечить полуторагодичный запас трав, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Аграрии делают ставку на новую технологию – полосный посев кормовых культур и зеленый конвейер, то есть получение с одного поля до трех урожаев за сезон. Корреспондент Александр Добриян продолжит тему.
Александр Добриян, СТВ:
Такая смесь содержит до 20 % белка. Того самого, который в рационе белорусских коров часто восполняют за счет импортного шрота.
Александр Зиновенко, заведующий отделом Научно-практического центра по животноводству Национальной академии наук Беларуси:
Владимир Черенок ученым поверил три года назад: посеял по новой технологии 50 гектаров. В этом году уже почти 400.
– Как коровы реагируют?
Такой рацион продлевает продуктивную жизнь буренок на годы, а надои вырастают практически с первого дня.
Владимир Черенок, директор сельскохозяйственного предприятия «Михайловское-Агро»:
Сразу после укоса на этом поле посеют кукурузу. В Беларуси уже есть опыт получения даже трех урожаев кормов с одного поля за один сезон: в целом около 650 центнеров зеленой массы с гектара. Использовать землю интенсивно – требование современной агрокультуры.
Владимир Гракун, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Еще одна задача на 2019 год – заготовить не менее одной тонны на корову кормов по интенсивной технологии (в полимерную пленку). Такая консервация позволяет сохранить в кормах практически 100 % питательных веществ.
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Новости Беларуси. В Беларуси приступили к заготовке кормов. В этом сезоне сельхозпредприятия должны обеспечить полуторагодичный запас трав, сообщили в программе...
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