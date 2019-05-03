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Будет ли лето ранним? Узнаем в понедельник

04.05.2019 19:59 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. О народных приметах на первую декаду мая рассказали в программе «Плюс-минус»

Будет ли лето ранним? Узнаем в понедельник

6 мая – Егорий Вешний. У православных это день великомученика Георгия Победоносца. С этого времени предки начинали активные полевые работы. Наблюдали и за погодой. День выдался тёплым – лето будет ранним. 8 мая – Марков день. Считалось, что с этого времени на небе появляется радуга.

Будет ли лето ранним? Узнаем в понедельник

10 мая, по народному календарю, Семён Ранопашец. Такое название он получил потому, что в это время уже начинались пахотные работы. Ясный восход солнца на Семёна означал ветреное лето. А если вечером по низине стелется туман, значит, в ближайшие дни будет тепло и ясно.

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Новости Беларуси. О народных приметах на первую декаду мая рассказали в программе «Плюс-минус». 
 
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