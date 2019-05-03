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Гигантский торнадо в Румынии: впечатляющий видеофакт

04.05.2019 19:59 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Румынии. По Румынии пронесся страшный торнадо. Стихийное бедствие сняли очевидцы у одной из автотрасс в округе Кэлэраши. Скорость ветра достигала 90 километров в час, рассказали в программе «Плюс-минус».

Гигантский торнадо в Румынии: впечатляющий видеофакт

Гигантский торнадо в Румынии: впечатляющий видеофакт

На кадрах видно, как огромный, многометровый смерч поднимает в воздух столб пыли. Жуткий вихрь опрокинул автобус с 40 пассажирами. Несколько из них – в тяжёлом состоянии.

Для Румынии торнадо – редкое явление.

По словам метеорологов, всему виной холодный фронт.

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Новости Румынии. По Румынии пронесся страшный торнадо. Стихийное бедствие сняли очевидцы у одной из автотрасс в округе Кэлэраши. Скорость ветра достигала 90...
 
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