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Синоптики рассказали о погоде на неделю: «Пасмурная с периодическими дождями»

04.05.2019 19:59 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На майские праздники погода не сильно разгуляется. На неделе синоптики обещают кратковременные дожди и всего +15, рассказали в программе «Плюс-минус»

Синоптики рассказали о погоде на неделю: «Пасмурная с периодическими дождями»

В начале недели погоду в стране будут диктовать малоподвижные атмосферные фронты. Во вторник на западные районы Беларуси начнёт поступать область повышенного атмосферного давления. В среду территорию накроет неустойчивая погода.

Синоптики рассказали о погоде на неделю: «Пасмурная с периодическими дождями»

Виктория Матвеенко, инженер-синоптик Белгидромета:
В понедельник на большей части страны сохранится пасмурная с периодическими дождями погода. Дожди будут разной интенсивности. Температура воздуха в дневные часы будет невысокой: лишь +8 +14. 7 и 8 мая температура воздуха несколько понизится, на западе страны осадки прекратятся, но при этом вернётся вероятность ночных заморозков – до 0 -2. В дневное время температура воздуха, в основном, будет находиться в пределах +11 +16. 9 мая прогнозируются кратковременные дожди, есть вероятность гроз в дневные часы, а температура воздуха в середине дня ожидается от +13 до +19.

Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам 

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Фото. Погода в Бресте с 5 до 10 мая
Синоптики рассказали о погоде на неделю: «Пасмурная с периодическими дождями»
Фото. Погода в Гродно с 5 до 10 мая
Витебске с 5 до 10 мая" alt="Синоптики рассказали о погоде на неделю: «Пасмурная с периодическими дождями»" src="http://www.21.by/pub/news/2019/05/1556993772212922.jpg" typeof="foaf:Image" width="600px"/>
Фото. Погода в Витебске с 5 до 10 мая
Синоптики рассказали о погоде на неделю: «Пасмурная с периодическими дождями»
Фото. Погода в Могилёве с 5 до 10 мая
Синоптики рассказали о погоде на неделю: «Пасмурная с периодическими дождями»
Фото. Погода в Гомеле с 5 до 10 мая
Синоптики рассказали о погоде на неделю: «Пасмурная с периодическими дождями»
Фото. Погода в Минске с 5 до 10 мая

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Новости Беларуси. На майские праздники погода не сильно разгуляется. На неделе синоптики обещают кратковременные дожди и всего +15, рассказали в...
 
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