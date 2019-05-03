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Синоптики рассказали о погоде на неделю: «Пасмурная с периодическими дождями»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На майские праздники погода не сильно разгуляется. На неделе синоптики обещают кратковременные дожди и всего +15, рассказали в программе
В начале недели погоду в стране будут диктовать малоподвижные атмосферные фронты. Во вторник на западные районы Беларуси начнёт поступать область повышенного атмосферного давления. В среду территорию накроет неустойчивая погода.
Виктория Матвеенко, инженер-синоптик Белгидромета:
Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам
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Фото. Погода в Бресте с 5 до 10 мая
Фото. Погода в Гродно с 5 до 10 мая
Витебске с 5 до 10 мая" alt="Синоптики рассказали о погоде на неделю: «Пасмурная с периодическими дождями»" src="http://www.21.by/pub/news/2019/05/1556993772212922.jpg" typeof="foaf:Image" width="600px"/>
Фото. Погода в Витебске с 5 до 10 мая
Фото. Погода в Могилёве с 5 до 10 мая
Фото. Погода в Гомеле с 5 до 10 мая
Фото. Погода в Минске с 5 до 10 мая
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Новости Беларуси. На майские праздники погода не сильно разгуляется. На неделе синоптики обещают кратковременные дожди и всего +15, рассказали в...
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