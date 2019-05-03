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ЕС, Франция, ФРГ и Великобритания критикуют США за новые меры против Ирана

04.05.2019 20:58 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

ЕС, Париж, Берлин и Лондон сожалеют о решении США не продлевать исключения, касающиеся санкций против нефтяного сектора, а также - о новых мерах Вашингтона по ограничению иранской ядерной программы, говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини и глав МИД Франции, ФРГ и Великобритании.

Руководители внешнеполитических ведомств "с сожалением принимают к сведению решение США не продлевать исключения из санкций, касающиеся торговли нефтью с Ираном".

"Мы также с обеспокоенностью принимаем к сведению решение США не продлевать в полной мере все исключения, касавшиеся проектов по ядерному нераспространению в рамках СВПД (соглашения по иранскому атому - ИФ)", - подчеркивается в документе.

Авторы заявления также напоминают, что не приемлют восстановление американских санкций после выхода США из СВПД. "Такие меры наносят урон не только торгово-экономическим связям стран с Ираном, но и создают дополнительные сложности иранскому народу", считают главы МИД европейской "тройки" и Ф.Могерини.

"СВПД работает и выполняет поставленные задачи. МАГАТЭ подтвердило это в 14 докладах", - говорится в заявлении.

Его авторы призывают Тегеран продолжать выполнять обязательства в рамках СВПД и Договора о нераспространении ядерного оружия.

"Остающиеся участники СВПД обязываются работать над сохранением финансовых каналов и экспорта в Иран, работая при этом с третьими странами, заинтересованными в оказании поддержки СВПД", - отмечается в заявлении.

В нем подчеркивается, что европейские страны продолжат работу над внедрением механизма INSTEX, призванного помочь компаниям торговать с Ираном, несмотря на американские санкции.

"Мы призываем все страны, включая Россию и Китай, являющихся участниками СВПД, делать конкретные шаги для защиты законной торговли (с Ираном - ИФ)", - говорится в документе.

 
 
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ЕС, Париж, Берлин и Лондон сожалеют о решении США не продлевать исключения, касающиеся санкций против нефтяного сектора, а также - о новых мерах Вашингтона по...
 
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