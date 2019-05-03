Новый белорусский театр покажут на польском фестивале

Источник материала: Интерфакс

Три амбициозных проекта "АРТ Корпорейшн" будут представлены на польском фестивале "Нет дыма, лишь свечи на торте".

"Песнь песней" и "Крестовыйпоходдетей" Юры Дивакова, а также "Беларусь 4’33. Горад Сонца Кропка Нуль" Тани Артимович и Антона Сорокина станут участниками Недели белорусского театра в Варшаве и Гданьске. В Минске увидеть спектакли можно 10, 15, 22 мая и 17 июня.

Посмотреть спектакли "АРТ Корпорейшн" в Польше можно будет с 27 по 31 мая. Тем же, кто еще не успел оценить проекты Юры Дивакова, Тани Артимович и Антона Сорокина в Минске, "Т.О.К" предлагает сходить на "Крестовыйпоходдетей" 10 мая, "Песнь песней" – 15 мая и 17 июня и "Беларусь 4’33. Горад Сонца Кропка Нуль" – 22 мая. В рамках последнего показа пройдет обсуждение с писателем, художником и архитектором Артуром Клиновым, автором книги "Малая падарожная кніжка па Горадзе Сонца".

Неделя белорусского театра организована в рамках цикла "Театры Европы" Гданьским Шекспировским театром и Театральным институтом имени Збигнева Рашевски в Варшаве.

"Еще несколько лет назад в Минске театральные постановки о социальных проблемах, проекты, вдохновенные изобразительным искусством или документальные спектакли были уникальными событиями. Сегодня их неожиданно много. За пределами театральных учреждений, театров с шикарными креслами – но с участием актеров и режиссеров из этих учреждений – создаются новые малобюджетные спектакли, и их создатели начинают говорить собственным голосом… Театральная среда расширяется, и все больше и больше людей ходят в театр. Мы попытаемся ответить и на то, почему театральные истории из Беларуси так часто рассказывают на русском языке, когда многие другие области искусства развивают белорусский язык. Посмотрим, что такое билингвизм для белорусского искусства", – рассказывают организаторы о концепции Недели белорусского театра.

Вместе с постановками "АРТ Корпорейшн" представят Беларусь спектакли "Ревизор" Национального академического театра имени Янки Купалы, "Родные люди" Лаборатории социального театра ECLAB, "Из жизни насекомых" Светланы Бень и Дмитрия Богославского, а также "Бетон" Республиканского театра белорусской драматургии. Многие из них в разные годы становились участниками шоукейса "Belarus Open", который ежегодно в рамках Международного форума театрального искусства "ТЕАРТ" показывает самые актуальные постановки Беларуси.