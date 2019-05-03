Беларусь проделала огромную работу по продвижению Европейских игр – ЕОК

Источник материала: Интерфакс

Усилия Беларуси по продвижению II Европейских игр не остались незамеченными. На пресс-конференции в Риме, где стартовала эстафета "Пламя мира", об этом рассказал председатель Координационной комиссии Европейского олимпийского комитета (ЕОК) Спирос Капралос.

"Минск проделал огромную работу по проведению Игр. Например, Деревня атлетов на данный момент является лучшей из тех, которые мы видели. Кроме того, стоит отметить и спортивные объекты, которые есть в Минске", - заявил С.Капралос, слова которого приводит официальный сайт Европейских игр в Минске .

Он также обратил внимание на то, что главной целью было не строительство новых объектов к Евроиграм в Минске, а подготовка уже имеющейся инфраструктуре к предстоящим Играм.

"Кроме объектов хочется отметить и граждан Беларуси, которые уже готовы принять гостей II Европейских игр. Страна-организатор провела огромную работу по продвижению Игр. Ее итоги мы можем видеть и в том, что на соревнованиях будут работать 8 тыс. волонтеров, а заявок было в три раза больше", - отметил он.

Остался впечатлен С.Капралос и наружной рекламой предстоящих соревнований в Минске.

"Когда ты едешь по Минску, ты видишь, что весь город погружен в ожидание Игр. Было сделано многое. В белорусскую столицу можно будет приехать абсолютно без визы. Организаторы старались держать цену билетов на соревнования на достаточно низком уровне, поэтому посетить их может каждый. Мы почти уверены, что абсолютно все билеты будут распроданы", - добавил представитель ЕОК.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня.