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Саснович победила в Мадриде 15-ю ракетку мира, вытащив матч после «баранки» в первом сете

04.05.2019 20:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белоруска Александра Саснович успешно стартовала на грунтовом турнире серии Premier Mandatory в Мадриде с призовым фондом 7 021 128 долларов.

В матче 1/32 финала Александра Саснович (№ 34 WTA) в трех сетах обыграла первую ракетку Эстонии Анетт Контавейт (№ 15 WTA) — 0:6, 6:3, 6:2. Поединок продолжался 1 час 33 минуты, пишет sport.tut.by

 
 
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Белоруска Александра Саснович успешно стартовала на грунтовом турнире серии Premier Mandatory в Мадриде с призовым фондом 7 021 128 долларов.
 
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