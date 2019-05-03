Посольство РФ запросило информацию у Минска после сообщений КГБ о задержании гражданина России

«Посольство России запросило информацию у белорусской стороны относительно сообщений, появившихся в СМИ, в связи с заявлением КГБ Беларуси о задержании гражданина России. Подтверждения по данному факту пока не получено», — сообщили в посольстве.





поясни л TUT.BY, что в сообщении КГБ Беларуси речь идет об одном гражданине РФ. Во втором случае говорится о представителе некой российской коммерческой структуры, что не является подтверждением наличия у него российского гражданства. Пресс-секретарь посольства Алексей Москалевл TUT.BY, что в сообщении КГБ Беларуси речь идет об одном гражданине РФ. Во втором случае говорится о представителе некой российской коммерческой структуры, что не является подтверждением наличия у него российского гражданства.





Напомним, 4 мая КГБ Беларуси официально подтвердил задержание директора «Белтелекома» Сергея Сиводедова за получение взятки. Вместе с ним силовики задержали и взяткодателя — гражданина Российской Федерации К. Тот передал Сиводедову деньги «за содействие в поставках телекоммуникационного оборудования».





Кроме того, стали известны подробности задержание заместителя госсекретаря Совета безопасности Андрея Втюрина. Он был задержан с поличным при получении 148 600 долларов США от представителя российской коммерческой структуры за содействие в продвижении ее интересов в Беларуси, сообщили в ведомстве.



