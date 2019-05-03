|
Посольство РФ запросило информацию у Минска после сообщений КГБ о задержании гражданина России
Источник материала: Партизан
Посольство России запросило информацию у белорусской стороны после сообщения КГБ о задержании гражданина России, сообщили в посольстве РФ в Минске.
«Посольство России запросило информацию у белорусской стороны относительно сообщений, появившихся в СМИ, в связи с заявлением КГБ Беларуси о задержании гражданина России. Подтверждения по данному факту пока не получено», — сообщили в посольстве.
Пресс-секретарь посольства Алексей Москалев
Напомним, 4 мая КГБ Беларуси официально подтвердил задержание директора «Белтелекома» Сергея Сиводедова за получение взятки. Вместе с ним силовики задержали и взяткодателя — гражданина Российской Федерации К. Тот передал Сиводедову деньги «за содействие в поставках телекоммуникационного оборудования».
Кроме того, стали известны подробности задержание заместителя госсекретаря Совета безопасности Андрея Втюрина. Он был задержан с поличным при получении 148 600 долларов США от представителя российской коммерческой структуры за содействие в продвижении ее интересов в Беларуси, сообщили в ведомстве.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Посольство России запросило информацию у белорусской стороны после сообщения КГБ о задержании гражданина России, сообщили в посольстве РФ в Минске.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)