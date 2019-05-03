Автопоезд без водителя сбил людей в Гродно









Когда запаркованный тягач Renault Magnum с полуприцепом покатился, водителя в кабине не было. В результате тяжелая машина набрала ход, преодолела бордюр, проехала по зеленой зоне и остановилась от удара о столб на остановке общественного транспорта. При этом автопоезд, катившийся десятки метров, сбил двух граждан, которых доставили в больницу.





Фото Леонида Щеглова



