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Автопоезд без водителя сбил людей в Гродно

04.05.2019 20:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Два человека оказались на пути грузового автомобиля, который 4 мая выкатился на остановочный пункт в Гродно, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на БЕЛТА.



Когда запаркованный тягач Renault Magnum с полуприцепом покатился, водителя в кабине не было. В результате тяжелая машина набрала ход, преодолела бордюр, проехала по зеленой зоне и остановилась от удара о столб на остановке общественного транспорта. При этом автопоезд, катившийся десятки метров, сбил двух граждан, которых доставили в больницу.

Фото Леонида Щеглова


 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Два человека оказались на пути грузового автомобиля, который 4 мая выкатился на остановочный пункт в Гродно, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со...
 
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