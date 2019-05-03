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Автопоезд без водителя сбил людей в Гродно
Источник материала: Партизан
Два человека оказались на пути грузового автомобиля, который 4 мая выкатился на остановочный пункт в Гродно, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на
Когда запаркованный тягач Renault Magnum с полуприцепом покатился, водителя в кабине не было. В результате тяжелая машина набрала ход, преодолела бордюр, проехала по зеленой зоне и остановилась от удара о столб на остановке общественного транспорта. При этом автопоезд, катившийся десятки метров, сбил двух граждан, которых доставили в больницу.
Фото Леонида Щеглова
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Два человека оказались на пути грузового автомобиля, который 4 мая выкатился на остановочный пункт в Гродно, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со...
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