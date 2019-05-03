ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Цены на автомобильное топливо вырастут с 5 мая

04.05.2019 21:52 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

С 5 мая в Беларуси снова изменяются розничные цены на автомобильное топливо. Об этом сообщили в пресс-службе «Белнефтехима».


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65912.php

Цены на автомобильное топливо вырастут с 5 мая

Фото: ResoneTIC, pixabay.com

Как рассказали в ведомстве, розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин увеличатся на 1 копейку. С 5 мая стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 54 копейки, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 65 копеек, АИ-98-К5-Евро — 1 рубль 86 копеек, ДТ — 1 рубль 65 копеек.

— По состоянию на 4 мая с начала 2019 года цена российской нефти, поставляемой на белорусские НПЗ, выросла на 18,9%, а розничные цены на моторное топливо — в среднем на 6,5%, — проинформировали в «Белнефтехиме».

Это одиннадцатое изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо изменялась 28 апреля: бензин и дизтопливо подорожали на 1 копейку.

Накануне Министерство финансов подсчитало, что из-за российского налогового маневра цена литра автомобильного топлива в Беларуси может вырасти к 2024 году до одного евро, то есть топливо подорожает в полтора раза.

Напомним, в 2018 году цены на топливо менялись 27 раз (в основном увеличивались на копейку. — Прим. AUTO.TUT.BY), что в «Белнефтехиме» объясняли необходимостью «компенсации затрат НПЗ по приобретению углеводородного сырья».

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  С 5 мая в Беларуси снова изменяются розничные цены на автомобильное топливо. Об этом сообщили в пресс-службе «Белнефтехима». Фото: ResoneTIC, pixabay.com Как рассказали в...
 
Новости дня
Новости разные
 
ЕС, Франция, ФРГ и Великобритания критикуют США за новые меры против Ирана
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика