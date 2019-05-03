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Виртуозы руля открыли новый сезон в Солигорске. БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ.

04.05.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


29 апреля 2019 16:13 4320

Виртуозы руля открыли новый сезон в Солигорске. БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ.

Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Эдуард Кидяев.

В субботу, 27 апреля, в г. Солигорске состоялся 1-ый этап кубка «Виртуозов руля» по Gymkhana. Организатором мероприятия традиционно выступила редакция газеты «Автодайджест», портал adt.by в лице главного редактора Анатолия Шевченко. Однако серьезные поддержку и содействие оказали и УГАИ Минской области, Солигорский районный исполнительный комитет и ОГАИ Солигорского РОВД.

Виртуозы руля открыли новый сезон в Солигорске. БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ.

Местом проведения впервые в Солигорске стал паркинг «Октябрьский», где и собрались автогонщики из разных городов Беларуси- Витебска, Минска, Молодечно, Бобруйска, Солигорска и других.

Виртуозы руля открыли новый сезон в Солигорске. БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ.
Виртуозы руля открыли новый сезон в Солигорске. БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ.
Виртуозы руля открыли новый сезон в Солигорске. БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ.

1-ый этап кубка «Виртуозов руля» по Gymkhana проходил по программе и состоял из схем упражнения с различной конфигурацией.

Участники 1-ого этапа кубка «Виртуозов руля» по Gymkhana среди спортсменов и любителей, проезжают по трем трассам с различной конфигурацией, а потом четверо спортсменов, показавших лучшую сумму результатов по всем трем трассам, продолжают бороться между собой в парных заездах за места на подиуме. Кроме того, у спортсменов есть еще командный зачет. В каждой команде по 2 участника.

Виртуозы руля открыли новый сезон в Солигорске. БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ.
Виртуозы руля открыли новый сезон в Солигорске. БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ.

На торжественном открытии 1-ого этапа кубка «Виртуозов руля» по Gymkhana выступили организатор соревнований, главный редактор журнала «Автодайджест» Анатолий Шевченко, председатель Солигорского районного исполнительного комитета Олег Поскробко и начальник ОГАИ Борис Луцевич. В знак благодарности и содействии мероприятия главе Солигорского района и начальнику ОГАИ Солигорского РОВД Анатолий Шевченко вручил Благодарности.

Виртуозы руля открыли новый сезон в Солигорске. БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ.
Виртуозы руля открыли новый сезон в Солигорске. БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ.
Виртуозы руля открыли новый сезон в Солигорске. БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ.

Официальному открытию предшествовала квалификация, где участники смогли дважды проехать по первой конфигурации трассы, а лучший результат шел в зачет еще и первого упражнения. Трасса представляла собой комбинацию разной остроты поворотов с резкими ускорениями и торможениями. Кстати, на этой же трассе перед участниками Кубка «Витруозов руля» потренировались сотрудники ГАИ Минской области, где большинство показало довольно зрелую езду. Больше того, не удержался и сел за руль Mitsubishi Eclipse Cross, предоставленного дилером Мицубиси в Беларуси – компанией «РедМоторс», сам начальник ГАИ города Солигорска- Борис Луцевич. Но на этом предстартовые сюрпризы не кончились- за руль того же Мицубиси Эклипса, сел и глава Солигорского района Олег Григорьевич Поскробко.

Нужно сказать, что дуэль градоначальника и главного инспектора города закончилась ничьей- оба показали одинаковый результат.

Виртуозы руля открыли новый сезон в Солигорске. БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ.
Виртуозы руля открыли новый сезон в Солигорске. БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ.
Виртуозы руля открыли новый сезон в Солигорске. БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ.

После этого участники перешли непосредственно к соревнованию. В этот раз соревнования проходили в двух категориях: среди спортсменов и любителей.

Виртуозы руля открыли новый сезон в Солигорске. БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ.
Виртуозы руля открыли новый сезон в Солигорске. БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ.
Виртуозы руля открыли новый сезон в Солигорске. БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ.

«Скоростное маневрирование — одна из самых популярных дисциплин, которая собирает большое количество участников. Она доступна, потому что требует, как минимум наличие базового стокового автомобиля, соответственно на нём уже можно обучаться. Другое дело: ребята, чтобы успешно выступать специально готовят свой автомобиль для соревнований».

Место проведения выбрано не случайно – огромная парковочная площадка с хорошим асфальтовым покрытием способствует выполнению сложных элементов в ходе проведения заездов на максимальной скорости — сказал в беседе с нашим корреспондентом Анатолий Шевченко, главный судья соревнований, главный редактор журнала «Автодайджест».

Виртуозы руля открыли новый сезон в Солигорске. БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ.
Виртуозы руля открыли новый сезон в Солигорске. БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ.
Виртуозы руля открыли новый сезон в Солигорске. БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ.

Зрители нашего города смогли насладиться напряженной борьбой среди лучших виртуозов руля, которые боролись на трех разных трассах.

По итогам результатов в долгой и упорной борьбе места определились следующим образом:

В командном зачете: 1 место – Nakayama Team, братья Александр и Евгений Цедрик.

В личном зачете победу праздновал Александр Цедрик. Второе место досталось Дмитрию Баркану. В поединке за третье место Алексей Королев уступил Евгению Цедрику.

Отдельно шла борьба среди любителей. И там не обошлось без технических срывов, ошибок и получения НВ. Удивили своим мастерством представители Солигорска- Владимир Ковтик и Руслан Бэшимов, которые дебютировали в Кубке «Виртуозов руля» по джимхане. Они прессинговали более опытных участников до последнего заезда, но Ковтика подвел его Ситроен, а Руслана излишняя горячность.

В итоге на подиуме в зачете любителей оказались:

1 место — Виталий Чумаков, Минск
2 место — Дмитрий Мезит, Минск
3 место — Владимир Ковтик, Солигорск

Виртуозы руля открыли новый сезон в Солигорске. БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ.

В этот день зрители стали также участниками забавных викторин и ушли с мероприятия с призами и хорошим настроением!

Отдел новостей «СОЛИГОРСК – НОВОСТИ».

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Теги: Новости, Витебск
 
 
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29 апреля 2019 16:13 4320 Виртуозы руля открыли новый сезон в Солигорске....
 
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