Источник материала: Soligorsk News



ДТП в Солигорском районе: травмы получил водитель и трое несовершеннолетних пассажиров Автор: Эдуард Кидяев. Фото: УВД Миноблисполкома

Вблизи д.Стародворцы Солигорского района 27 апреля в 16:43 на 130 км автодороги «Минск-Микашевичи» 20-летний житель Солигорска на Volvo S90 не справился с управлением транспортного средства, съехал в кювет и совершил наезд на придорожное дерево.

В результате ДТП травмы получил водитель и пассажиры 15, 16 и 17 лет. Все четверо были госпитализированы. Автолюбитель, к слову, не имел водительского удостоверения (никогда не получал). Водитель и пассажиры не были пристегнуты ремнем безопасности, а на авто была зимняя резина.













ГАИ напоминает, что водителям, не имеющим водительского удостоверения, грозит штраф в размере от 127,5 до 510 рублей (от 5 до 20 базовых величин). При повторном нарушении в течение одного года сумма штрафа увеличивается – от 510 рублей до 1275 рублей (от 20 до 50 базовых величин) или до 15 суток административного ареста.