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ДТП в Солигорском районе: травмы получил водитель и трое несовершеннолетних пассажиров

04.05.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


29 апреля 2019 12:50 2118

ДТП в Солигорском районе: травмы получил водитель и трое несовершеннолетних пассажиров

Автор: Эдуард Кидяев. Фото: УВД Миноблисполкома

Вблизи д.Стародворцы Солигорского района 27 апреля в 16:43 на 130 км автодороги «Минск-Микашевичи» 20-летний житель Солигорска на Volvo S90 не справился с управлением транспортного средства, съехал в кювет и совершил наезд на придорожное дерево.

ДТП в Солигорском районе: травмы получил водитель и трое несовершеннолетних пассажиров

В результате ДТП травмы получил водитель и пассажиры 15, 16 и 17 лет. Все четверо были госпитализированы. Автолюбитель, к слову, не имел водительского удостоверения (никогда не получал). Водитель и пассажиры не были пристегнуты ремнем безопасности, а на авто была зимняя резина.

ДТП в Солигорском районе: травмы получил водитель и трое несовершеннолетних пассажиров
ДТП в Солигорском районе: травмы получил водитель и трое несовершеннолетних пассажиров
ДТП в Солигорском районе: травмы получил водитель и трое несовершеннолетних пассажиров

ГАИ напоминает, что водителям, не имеющим водительского удостоверения, грозит штраф в размере от 127,5 до 510 рублей (от 5 до 20 базовых величин). При повторном нарушении в течение одного года сумма штрафа увеличивается – от 510 рублей до 1275 рублей (от 20 до 50 базовых величин) или до 15 суток административного ареста.

Источник: сайт УГАИ УВД Миноблисполкома.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
Теги: Минск
 
 
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29 апреля 2019 12:50 2118 ДТП в Солигорском районе: травмы получил водитель и...
 
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