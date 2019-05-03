ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Великую субботу в Кафедральном соборе г. Солигорска прошло освящение куличей, пасох и яиц.

04.05.2019 — Разное | Soligorsk News  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Soligorsk News


28 апреля 2019 3:03 2700

В Великую субботу в Кафедральном соборе г. Солигорска прошло освящение куличей, пасох и яиц.

Автор: Эдуард Кидяев.

Пасха и Христово воскресенье — главные праздники в церковном календаре христиан. Этот праздник отмечается ежегодно, повсеместно и с большим размахом, ведь этот день – окончание великого поста. В этом году дата празднования Пасхи у православных и католиков совпала. 

В Великую субботу в Кафедральном соборе г. Солигорска прошло освящение куличей, пасох и яиц.

В воскресенье, 28 апреля, православных ожидает самый главный церковный праздник, «торжество из торжеств» — Пасха. По традиции на пасхальном столе обязательно должны быть куличи и крашеные яйца. 

Поэтому накануне, 27 апреля, во всех православных храмах Солигорского района уже начали освящать пасхальные продукты. Не исключением стал и Кафедральный собор Рождества Христова г. Солигорска.

В Великую субботу в Кафедральном соборе г. Солигорска прошло освящение куличей, пасох и яиц.
В Великую субботу в Кафедральном соборе г. Солигорска прошло освящение куличей, пасох и яиц.
В Великую субботу в Кафедральном соборе г. Солигорска прошло освящение куличей, пасох и яиц.

Традиционно жители г. Солигорска в Великую Субботу накануне светлого праздника Пасхи идут в храмы, чтобы освятить пасхальные яства. В ночь с субботы на воскресенье во всех православных храмах Беларуси состоятся торжественные богослужения.

В Великую субботу в Кафедральном соборе г. Солигорска прошло освящение куличей, пасох и яиц.
В Великую субботу в Кафедральном соборе г. Солигорска прошло освящение куличей, пасох и яиц.
В Великую субботу в Кафедральном соборе г. Солигорска прошло освящение куличей, пасох и яиц.

На освящение снеди в этот день пришло много желающих. Освящение куличей – знаменитая пасхальная традиция, к которой все чаще приобщаются не только люди воцерковленные, но и те, кто еще не выбрал свой путь, но успел полюбить культуру.

Отец Игорь освящал крашеные яйца, куличи и пасхи, общался с прихожанами, отвечал на многочисленные вопросы.

В Великую субботу в Кафедральном соборе г. Солигорска прошло освящение куличей, пасох и яиц.
В Великую субботу в Кафедральном соборе г. Солигорска прошло освящение куличей, пасох и яиц.
В Великую субботу в Кафедральном соборе г. Солигорска прошло освящение куличей, пасох и яиц.
В Великую субботу в Кафедральном соборе г. Солигорска прошло освящение куличей, пасох и яиц.

Освящение снеди служит к освящению самих людей, их благоговейно употребляющих. Однако нужно помнить, что самое верное средство освящения всего человека – это Причащение Святых Христовых Таин. В эти дни сердца всех людей наполняются радостным ритмом, чувствуют приближение подходящего Великого праздника — Пасхи Христовой!

Употребление освященных пасох и куличей в Светлую седмицу у православных христиан можно уподобить вкушению ветхозаветной пасхи, которую в первый день седмицы пасхальной народ Богоизбранный вкушал семейно (Исх. 12, З—4).

Так же по благословению и освящению христианских пасох и куличей верующие в первый день праздника, придя из храмов домой и окончив подвиг поста, в знак радостного единения, всей семьей начинают и телесное подкрепление — прекращая говение, все едят благословенные куличи и пасху, употребляя их в течение всей Светлой седмицы.

В Великую субботу в Кафедральном соборе г. Солигорска прошло освящение куличей, пасох и яиц.
В Великую субботу в Кафедральном соборе г. Солигорска прошло освящение куличей, пасох и яиц.

Информационно-новостной портал «Солигорск-Новости» поздравляет православных христиан, жителей и гостей Солигорска, отмечающих Светлое Христово Воскресение! 

Фоторепортаж подготовил Марк НОВИЦКИЙ.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
28 апреля 2019 3:03 2700 В Великую субботу в Кафедральном соборе г. Солигорска...
 
Новости дня
Новости разные
 
Цены на автомобильное топливо вырастут с 5 мая
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • сумка на плечо женская кожаная в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика