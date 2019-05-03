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В Великую субботу в Кафедральном соборе г. Солигорска прошло освящение куличей, пасох и яиц.
04.05.2019 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
28 апреля 2019 3:03 2700
В Великую субботу в Кафедральном соборе г. Солигорска прошло освящение куличей, пасох и яиц.
Пасха и Христово воскресенье — главные праздники в церковном календаре христиан. Этот праздник отмечается ежегодно, повсеместно и с большим размахом, ведь этот день – окончание великого поста. В этом году дата празднования Пасхи у православных и католиков совпала.
В воскресенье, 28 апреля, православных ожидает самый главный церковный праздник, «торжество из торжеств» — Пасха. По традиции на пасхальном столе обязательно должны быть куличи и крашеные яйца.
Традиционно жители г. Солигорска в Великую Субботу накануне светлого праздника Пасхи идут в храмы, чтобы освятить пасхальные яства. В ночь с субботы на воскресенье во всех православных храмах Беларуси состоятся торжественные богослужения.
На освящение снеди в этот день пришло много желающих. Освящение куличей – знаменитая пасхальная традиция, к которой все чаще приобщаются не только люди воцерковленные, но и те, кто еще не выбрал свой путь, но успел полюбить культуру.
Освящение снеди служит к освящению самих людей, их благоговейно употребляющих. Однако нужно помнить, что самое верное средство освящения всего человека – это Причащение Святых Христовых Таин. В эти дни сердца всех людей наполняются радостным ритмом, чувствуют приближение подходящего Великого праздника — Пасхи Христовой!
Так же по благословению и освящению христианских пасох и куличей верующие в первый день праздника, придя из храмов домой и окончив подвиг поста, в знак радостного единения, всей семьей начинают и телесное подкрепление — прекращая говение, все едят благословенные куличи и пасху, употребляя их в течение всей Светлой седмицы.
Информационно-новостной портал «Солигорск-Новости» поздравляет православных христиан, жителей и гостей Солигорска, отмечающих Светлое Христово Воскресение!
Фоторепортаж подготовил Марк НОВИЦКИЙ.
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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28 апреля 2019 3:03 2700 В Великую субботу в Кафедральном соборе г. Солигорска...
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