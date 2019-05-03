Прощай, пердив! Как сборная Беларуси возвращалась в элитный дивизион ЧМ

Источник материала: Tut.by

В субботу на «Барыс-Арене» был аншлаг. Хозяева чемпионата — сборная Казахстана — принимала лидера группы — Беларусь. Основное время матча завершилось ничьей — 2:2. Но в овертайме подопечные Андрея Скабелки все-таки вырвали победу у белорусов. Впрочем, результат позволил обеим командам досрочно выйти в элитный дивизион ЧМ. В фоторепортаже SPORT.TUT.BY — эмоции игроков и хоккейных болельщиков.



На чемпионате мира в Нур-Султане полные трибуны были только на играх хозяев чемпионата. Но вывеска Казахстан — Беларусь собрала рекордное количество зрителей.



«Вы нам ближе, чем корейцы. Да и игроки у вас повыше уровнем», — говорили болельщики команды Андрея Скабелки.



В коридорах «Барыс-Арены» наконец появились развлечения, очереди в точках общепита и фан-шопах.



На трибунах абсолютное большинство болельщиков «топило» за сборную Казахстана. Впрочем, их кричалки в духе «Нам нужна сегодня победа» в равной степени подгоняли и белорусов.



Болельщиков в красно-зеленых джерси и вышиванках в общей сумме насчитывалось примерно человек 50. Но в микст-зоне хоккеисты уверяли, что их все равно было слышно, а любая поддержка очень приятна и важна.











Колоритные, обмотанные национальными флагами, за белорусов болели и представители посольства РБ в Казахстане.







После первого периода хозяева повели в счете 2:0. Арена гудела и уверенно настраивалась на разгром. Но у наших парней был свой план.



— Когда мы проигрывали в две шайбы, у белорусской скамейки слышался только крик, — после матча с улыбкой рассказывал Джефф Платт. — Андрей Михайлович очень нервничал и переживал.



«Казахстан выигрывает с белорусским тренером. Ну как так?» — недоумевали наши фанаты. «Эх, только нервы рвет этот хоккей», — эмоционально говорили их соседи.



Фаны гродненского «Немана» дружно поддерживали сборную в компании болельщиков минского «Динамо». Сборная-то одна!



После того, как счет стал 2:2, белорусская группа поддержки еще активнее начала гнать своих вперед. Казалось, даже малый десант наших болельщиков может заглушить казахские кричалки. Хоккеисты самоотверженно бросались под шайбы, а Джефф Платт, который приехал в сборную в фантастической форме, умудрялся отдавать точные передачи даже сидя.



По истечении основного времени счет на табло был 2:2. Наша сборная не расслабилась, но выдохнула: мы в элите! Парни сдержанно поздравляли друг друга и ощущали на плечах благодарные похлопывания тренеров.



Казахи вырвали победу в овертайме и оформили четвертую викторию подряд. А мы взяли важное одно очко, которое обеспечило досрочный выход в элиту.







— Мы довольны и счастливы. Думаю, не будем дожидаться окончания турнира и прямо сейчас в раздевалке отметим возвращение в топ-группу шампанским или пивом, — не стал скрывать улыбающийся Платт. — Но в матче с корейцами выложимся на сто процентов из уважения к людям, которые приходят поболеть за нас. Очень хочется завершить чемпионат четырьмя победами.







Вратарь сборной Беларуси Александр Осипков признался, что очень переживал накануне дебюта на чемпионате мира. «Для меня это очень эмоциональный день. Ночью удалось немного поспать, а утром уже начался мандраж, — сказал голкипер. — Парни из команды подбадривали, просили играть в свое удовольствие и обещали помогать. Егор Шарангович постоянно подшучивал и выводил меня из угнетенного состояния. Говорят, было много бросков по воротам. Но я от волнения даже не замечал. И до сих пор не выдохнул».



Казахстан и Беларусь досрочно вышли в элитный дивизион. Наши парни выполнили основную задачу. Но самый радостный момент, который подмечали и хоккеисты, и тренеры, и болельщики: на этом турнире у нас была команда. Порой это даже важнее отдельно взятой победы.