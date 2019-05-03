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«Самый светлый праздник»: у православных завершается Святая Седмица
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Завершается православная пасхальная неделя. Это особенное время. Его верующие проводят с ликованием и радостью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Царские врата в храмах распахнуты, под колокольный звон совершаются крестные ходы. Это единственный раз в году, когда колокола могут звучать не только во время богослужений, а попробовать собственные силы в этом непростом искусстве может любой. Колокольный перезвон в материале корреспондента Вероники Гришковой.
Вероника Гришкова, СТВ:
Правда, доступ на колокольни – только по благословению священника. В центральных храмах звонят профессионалы и их ученики, а вот на звоннице прихода иконы «Всех скорбящих Радость» исполнить свою колокольную молитву может попробовать каждый.
В Светлую Седмицу верующие творят добро и подают милостыню. Так же православные верят, что колокольный звон в эти дни способен не только увести человека от земных проблем, но даже исцелить недуги.
Богдан Березкин, заведующий отделением звонарей Минского духовного училища:
Вся Пасхальная неделя – как один день Пасхи. Богослужения Светлой Седмицы проходят при распахнутых царских вратах – это символ того, что отныне врата рая открыты. А для прихожан это еще и возможность наблюдать, что происходит во время богослужения в алтаре. Завершает его крестный ход под колокольный звон.
Прислушаться к духовной музыке приходят многие верующие. По преданию, если в момент перезвона загадать желание, оно обязательно сбудется.
Самый светлый праздник. После него, когда заканчивается, как-то тоскливо становится.
Как сказал один старец, перезвон расширяет границы приходов на многие километры и объединяет духовно всех, кто слышит колокольную молитву.
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Новости Беларуси. Завершается православная пасхальная неделя. Это особенное время. Его верующие проводят с ликованием и радостью, сообщили в программе Новости «24...
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