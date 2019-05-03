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«Самый светлый праздник»: у православных завершается Святая Седмица

04.05.2019 21:25 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Завершается православная пасхальная неделя. Это особенное время. Его верующие проводят с ликованием и радостью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Самый светлый праздник»: у православных завершается Святая Седмица

Царские врата в храмах распахнуты, под колокольный звон совершаются крестные ходы. Это единственный раз в году, когда колокола могут звучать не только во время богослужений, а попробовать собственные силы в этом непростом искусстве может любой. Колокольный перезвон в материале корреспондента Вероники Гришковой.

«Самый светлый праздник»: у православных завершается Святая Седмица

Вероника Гришкова, СТВ:
Колокольный звон в Светлую Седмицу имеет особое значение – это символ благой вести. Поэтому в эти дни звон можно услышать чаще, а попробовать себя в роли звонаря может любой желающий.

«Самый светлый праздник»: у православных завершается Святая Седмица

Правда, доступ на колокольни – только по благословению священника. В центральных храмах звонят профессионалы и их ученики, а вот на звоннице прихода иконы «Всех скорбящих Радость» исполнить свою колокольную молитву может попробовать каждый.

«Самый светлый праздник»: у православных завершается Святая Седмица

Заведующий отделением звонарей Минского духовного училища: Столкнулся с тем, что, наверное, три четверти населения у нас боится высоты

В Светлую Седмицу верующие творят добро и подают милостыню. Так же православные верят, что колокольный звон в эти дни способен не только увести человека от земных проблем, но даже исцелить недуги.

«Самый светлый праздник»: у православных завершается Святая Седмица

Богдан Березкин, заведующий отделением звонарей Минского духовного училища:
По поводу медицинских предписаний колокольного звона был целый эксперимент в 80-е годы XX века. Были зафиксированы датчики электронные, которые фиксировали жизнедеятельность бактерий. После 5 секунд фиксировали, что жизнедеятельность более 100 бактерий прекращалась.

«Самый светлый праздник»: у православных завершается Святая Седмица

Вся Пасхальная неделя – как один день Пасхи. Богослужения Светлой Седмицы проходят при распахнутых царских вратах – это символ того, что отныне врата рая открыты. А для прихожан это еще и возможность наблюдать, что происходит во время богослужения в алтаре. Завершает его крестный ход под колокольный звон.

«Самый светлый праздник»: у православных завершается Святая Седмица

Прислушаться к духовной музыке приходят многие верующие. По преданию, если в момент перезвона загадать желание, оно обязательно сбудется.

«Самый светлый праздник»: у православных завершается Святая Седмица

Самый светлый праздник. После него, когда заканчивается, как-то тоскливо становится.

«Самый светлый праздник»: у православных завершается Святая Седмица

Как сказал один старец, перезвон расширяет границы приходов на многие километры и объединяет духовно всех, кто слышит колокольную молитву.
 
 
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Новости Беларуси. Завершается православная пасхальная неделя. Это особенное время. Его верующие проводят с ликованием и радостью, сообщили в программе Новости «24...
 
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