|
В Молодечно угонщика нашли по крошкам от чипсов
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Молодечно угонщика нашли по крошкам от чипсов, рассказали в программе
Сергей Босько, официальный представитель УВД Минской области:
Пропажа вернулась к хозяину – 60-летнему жителю райцентра.
Сюжет, шутят в милиции, напоминает одну из культовых сказок братьев Гримм «Гензель и Гретель».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Молодечно угонщика нашли по крошкам от чипсов, рассказали в программе «Экстренный вызов». Подозреваемый, опрокинув несколько рюмок, решил...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)