Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Молодечно угонщика нашли по крошкам от чипсов, рассказали в программе «Экстренный вызов» . Подозреваемый, опрокинув несколько рюмок, решил найти собутыльников. В магазине он познакомился с мужчиной подшофе. Вместе они отметили знакомство большим застольем. За добавкой отправились на АЗС, купили пиво и закуску.

На стоянке молодой человек заприметил незапертую «Ауди» и угнал машину. А вдоволь накатавшись, бросил транспорт в частном секторе.





Сергей Босько, официальный представитель УВД Минской области:

Рассматривая записи с камер видеонаблюдения, оперативники узнали одного из мужчин. Где-то месяц назад он проходил по другому делу: в деревне Мясота камнями разбил стёкла в двух домах. Дальше, как говорится, было делом техники: приехать к мужчине домой и задержать его.





Пропажа вернулась к хозяину – 60-летнему жителю райцентра.

На руку оперативникам сыграли съедобные вещдоки на месте преступления.

Сюжет, шутят в милиции, напоминает одну из культовых сказок братьев Гримм «Гензель и Гретель».