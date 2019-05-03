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В Молодечно угонщика нашли по крошкам от чипсов

04.05.2019 21:16 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Молодечно угонщика нашли по крошкам от чипсов, рассказали в программе «Экстренный вызов». Подозреваемый, опрокинув несколько рюмок, решил найти собутыльников. В магазине он познакомился с мужчиной подшофе. Вместе они отметили знакомство большим застольем. За добавкой отправились на АЗС, купили пиво и закуску.

На стоянке молодой человек заприметил незапертую «Ауди» и угнал машину. А вдоволь накатавшись, бросил транспорт в частном секторе.

В Молодечно угонщика нашли по крошкам от чипсов

Сергей Босько, официальный представитель УВД Минской области:
Рассматривая записи с камер видеонаблюдения, оперативники узнали одного из мужчин. Где-то месяц назад он проходил по другому делу: в деревне Мясота камнями разбил стёкла в двух домах. Дальше, как говорится, было делом техники: приехать к мужчине домой и задержать его.

В Молодечно угонщика нашли по крошкам от чипсов

Пропажа вернулась к хозяину – 60-летнему жителю райцентра.

На руку оперативникам сыграли съедобные вещдоки на месте преступления.

Сюжет, шутят в милиции, напоминает одну из культовых сказок братьев Гримм «Гензель и Гретель».
 
Теги: знакомства
 
 
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Новости Беларуси. В Молодечно угонщика нашли по крошкам от чипсов, рассказали в программе «Экстренный вызов». Подозреваемый, опрокинув несколько рюмок, решил...
 
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