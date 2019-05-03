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Сборная Беларуси по хоккею вернулась в элиту. Рассказываем, как это стало возможным

04.05.2019 21:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по хоккею возвращается в элитный дивизион чемпионата мира. Пропуск в компанию сильнейших держав парни Андрея Сидоренко завоевали досрочно, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сборная Беларуси по хоккею вернулась в элиту. Рассказываем, как это стало возможным

Судьба нашей сборной зависела от двух поединков. Во-первых, нужно было надеяться, что литовцы отберут хотя бы бал у Южной Кореи. Но наши соседи перевыполнили план: Литва сенсационно обыграла азиатскую сборную 2:1 и праздновала первую победу на турнире.

Сборная Беларуси по хоккею вернулась в элиту. Рассказываем, как это стало возможным

Таким образом, в матче против Казахстана нашим хоккеистам достаточно было не проиграть в основное время.

Сборная Беларуси по хоккею вернулась в элиту. Рассказываем, как это стало возможным

И подопечные Андрея Сидоренко с этой задачей справились, хотя все было не так просто. Уже в первом периоде в белорусские ворота влетело две шайбы. Отличились Михайлис и Жайлаулов. Но наши смогли вернуться в игру после голов Демкова, а затем Феоктистова. Основное время завершилась 2:2. В овертайме победу все-таки вырвал Казахстан – 3:2.

Текстовый онлайн встречи читайте здесь.

Сборная Беларуси по хоккею вернулась в элиту. Рассказываем, как это стало возможным

Белорусы набирают столь важный бал. После четырех матчей у нас в активе 10 очков и второе место в таблице. Чемпионат завершится для нас поединком с Южной Кореей. Он уже не имеет турнирного значения.
 
 
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси по хоккею возвращается в элитный дивизион чемпионата мира. Пропуск в компанию сильнейших держав парни Андрея Сидоренко...
 
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