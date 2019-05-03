Экс-замгоссекретаря Совбеза Беларуси задержали при получении взятки

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Бывший заместитель государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Андрей Втюрин задержан в связи с получением взятки почти в $148,6 тыс, говорится на сайте КГБ.

«Предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 430 ("Получение взятки") УК Республики Беларусь, Втюрину Андрею Александровичу», – уточняется в тексте сообщения.

Обе стороны признались в совершении преступления. В настоящее время они находятся под стражей. КГБ продолжает вести оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.

Глава государства Александр Лукашенко в конце апреля постановил отстранить Втюрина от занимаемой должности за то, что он своими действиями дискредитировал звание военнослужащего.