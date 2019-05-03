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Палестина и Израиль вновь обмениваются ракетными ударами

04.05.2019 22:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Перемирие нарушено: между Палестиной и Израилем вновь обострился конфликт. 4 мая из сектора Газа по населенным пунктам Израиля были выпущены 150 снарядов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Палестина и Израиль вновь обмениваются ракетными ударами

Большинство из них удалось сбить с помощью систем противоракетной обороны, однако некоторые все же достигли целей. В результате обстрелов пострадали несколько израильтян.

Палестина и Израиль вновь обмениваются ракетными ударами

В ответ на агрессию со стороны Палестины армия Израиля атаковала свыше 30 целей в секторе Газа. Здесь жертвами конфликта стал один человек, еще четыре жителя пострадали. Массированные обстрелы могут вновь поставить под вопрос безопасность проведения международного музыкального конкурса «Евровидение», который откроется в середине месяца в Тель-Авиве.

Палестина и Израиль вновь обмениваются ракетными ударами
 
 
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Новости мира. Перемирие нарушено: между Палестиной и Израилем вновь обострился конфликт. 4 мая из сектора Газа по населенным пунктам Израиля были выпущены 150...
 
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