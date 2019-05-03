ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Брестская пограничная группа отмечает 75-летний юбилей

04.05.2019 21:52 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 75 лет на охране рубежей. Свой юбилей 4 мая отмечает Брестская пограничная группа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Брестская пограничная группа отмечает 75-летний юбилей

Именно эта часть была признана лучшей среди территориальных органов по итогам прошлого года. В 2018-м представители Брестской погрангруппы задержали 172 нарушителя госграницы из 26 стран, ликвидировали семь каналов незаконной миграции, предотвратили ввоз в страну около 440 килограммов наркотических средств.

Брестская пограничная группа отмечает 75-летний юбилей

История части уходит корнями в май 1944 года, когда еще отряду доверена была охрана западных границ СССР. Торжества начались с построения личного состава и ветеранов в мемориальном комплексе «Героям – стражам границ». В честь погибших пограничники возложили венки.

Брестская пограничная группа отмечает 75-летний юбилей

Игорь Гутник, начальник Брестской Краснознаменной пограничной группы им. Ф. Э. Дзержинского:
Исходя из результатов, мы можем выйти на перспективы, которые есть. Это, во-первых, укрепление украинского направления: установка сигнализационных комплексов, инженерных сооружений. Ну и, соответственно, развитие в техническом плане – это и беспилотные летательные аппараты, и совершенствование того вооружения, которое сегодня есть в брестской пограничной линии. Оборудованы сигнализационные комплексы, дороги, контрольно-световые полосы, пропускные сооружения – вся инженерная инфраструктура. И, соответственно, на польском направлении вводим новые сигнализационные интегрированные комплексы, которые нам позволят качественно выполнять задачи по охране.

Брестская пограничная группа отмечает 75-летний юбилей

Сегодня под контролем Брестской пограничной группы границы с Польшей на западе и Украиной на юге. На 350 километрах периметра круглосуточно несут службу офицеры, прапорщики и солдаты 18 погранзастав. Через 16 пунктов пропуска ежедневно пересекают границу десятки тысяч человек. 
 
 
Ссылка на источник 66
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 75 лет на охране рубежей. Свой юбилей 4 мая отмечает Брестская пограничная группа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Именно эта часть...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Великую субботу в Кафедральном соборе г. Солигорска прошло освящение куличей, пасох и яиц.
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика