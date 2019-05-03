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Брестская пограничная группа отмечает 75-летний юбилей
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 75 лет на охране рубежей. Свой юбилей 4 мая отмечает Брестская пограничная группа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Именно эта часть была признана лучшей среди территориальных органов по итогам прошлого года. В 2018-м представители Брестской погрангруппы задержали 172 нарушителя госграницы из 26 стран, ликвидировали семь каналов незаконной миграции, предотвратили ввоз в страну около 440 килограммов наркотических средств.
История части уходит корнями в май 1944 года, когда еще отряду доверена была охрана западных границ СССР. Торжества начались с построения личного состава и ветеранов в мемориальном комплексе «Героям – стражам границ». В честь погибших пограничники возложили венки.
Игорь Гутник, начальник Брестской Краснознаменной пограничной группы им. Ф. Э. Дзержинского:
Сегодня под контролем Брестской пограничной группы границы с Польшей на западе и Украиной на юге. На 350 километрах периметра круглосуточно несут службу офицеры, прапорщики и солдаты 18 погранзастав. Через 16 пунктов пропуска ежедневно пересекают границу десятки тысяч человек.
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Новости Беларуси. 75 лет на охране рубежей. Свой юбилей 4 мая отмечает Брестская пограничная группа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Именно эта часть...
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