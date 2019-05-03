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«Многие считают, что охотники – это мясники, которым интересна только добыча». Как охотятся с подсадной уткой

04.05.2019 21:46 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Важное правило весенней охоты: птиц обязательно нужно подманивать. Как заставить утку сесть там, где нужно стрелку, можно ли нагло обманывать, использовав чучела или же подсадных уток, рассказываем в программе «Центральный регион».

«Многие считают, что охотники – это мясники, которым интересна только добыча». Как охотятся с подсадной уткой

Стрелять по сидящей утке у охотников не принято: птице надо давать шанс взлететь. Не стоит забывать и об ограничениях стрельбы по высоте. Исключая возможности несчастных случаев, охотник должен стрелять не ниже 3 метров, чтобы не ранить коллегу в случае рикошета дроби от воды.

«Многие считают, что охотники – это мясники, которым интересна только добыча». Как охотятся с подсадной уткой

Павел Садовский, ведущий инженер по охотничьему хозяйству Воложинского лесхоза:
Приезжают к нам иностранные охотники. Чаще это охотники из Российской Федерации, которым интересна охота и, в целом, на территории Республики Беларусь, и, в частности, в нашем охотхозяйстве. Их привлекает, в первую очередь, наличие дичи, не второстепенную роль играет и высокий уровень сервиса, и возможность передачи арендного оружия. И организация охоты, и организация досуга во время проведения тура. Всё в комплексе создает благоприятную ситуацию, чтобы иностранные охотники нас посещали.

Стать охотником может любой желающий. Для этого нужно пройти медосмотр, обучение – очно или заочно, сдать экзамен и получить удостоверение. Затем приобрести оружие и купить лицензию на тот или иной вид охоты. За разовый выход на охоту придётся заплатить 8 рублей, абонемент на сезон обойдётся в 70.

«Многие считают, что охотники – это мясники, которым интересна только добыча». Как охотятся с подсадной уткой

Опытные охотники по поведению своей подсадной птицы могут безошибочно определить подлет селезня. Ослеплённая инстинктом самка будет стремиться подозвать ухажёра голосом. Размеренное кряканье практически на одной ноте называется «квачка». Так утка оповещает всю округу о своём одиночестве и высматривает пару.

«Многие считают, что охотники – это мясники, которым интересна только добыча». Как охотятся с подсадной уткой

Как только селезень попал в поле её зрения, подсадная утка меняет тон – это серия коротких, быстрых, практически сливающихся в единый звук кряканий. Они способны буквально загипнотизировать пернатого бедолагу. Это своего рода сигнал охотнику: «Готовься к выстрелу!»

«Многие считают, что охотники – это мясники, которым интересна только добыча». Как охотятся с подсадной уткой

Павел Садовский:
Многие люди, которые не являются охотниками, считают, что охотники – это мясники, которым интересна только добыча, и больше им ничего не надо. Это совершенно не так. Большинство настоящих охотников, которые и к нам приезжают, и охотятся в других местах, для них самая главная составляющая – процесс охоты. Это общение с природой, общение с такими же охотниками, как и они. Это даже в большей степени подготовительные работы. Допустим в весенний сезон – строительство скрадка, подготовка, поиск дичи, определение места, где она концентрируется, где она находится. Это всё в комплексе для охотника является неотъемлемой частью всего процесса охоты.

Охотник в наибольшей степени заинтересован в сохранении и приумножении того количества дичи и биоразнообразии, которое существует на территории конкретных охотпользователей и, в целом, у нас в стране. Потому что если дичи не будет, если её не сохранять, то и охотиться будет не на что. Логическим завершением любой охоты является выстрел и добыча – трофей, который можно оставить на память. Добыча, которая оставляет неимоверно приятные воспоминания в памяти и душе охотника. Поэтому настоящие охотники никогда не были и никогда не будут истребителями природы, не будут её уничтожать. Будут стараться только сохранять, приумножать и рационально использовать то богатство, что есть.

Для многих — это не просто хобби, а нечто большее, словно большая дружная охотничья семья. Старшее поколение охотников ещё помнит азартные времена, когда за одно утро можно было «нащёлкать» несколько десятков птиц. Главное было не стоять на месте, а постоянно передвигаться по угодьям.

«Многие считают, что охотники – это мясники, которым интересна только добыча». Как охотятся с подсадной уткой

Сегодня регламент другой. Одно из основных правил весенней охоты – стрелять птиц можно исключительно из засады, а потому результативность долгожданной вылазки напрямую зависит от качества скрадка. Его лучше всего строить из подручных материалов – веток деревьев и травы, которые растут в округе. Самое простое — ветки втыкаются в землю «копной» по кругу, с таким расчётом, чтобы охотник в периметре мог сидеть и привставать на колени без опасения задеть стены своего укрытия. Продлится сезон охоты на пернатых до 12 мая.
 
 
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Важное правило весенней охоты: птиц обязательно нужно подманивать. Как заставить утку сесть там, где нужно стрелку, можно ли нагло обманывать, использовав чучела...
 
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