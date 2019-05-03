﻿ Система искусственного тумана, гигантские шторы и фитолампы по ночам: как выращивают деревья в теплицах. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Система искусственного тумана, гигантские шторы и фитолампы по ночам: как выращивают деревья в теплицах

04.05.2019 21:41 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Как сохраняют и приумножают лес в Беларуси, рассказываем в программе «Центральный регион».

«Неделю леса» в 2019 году проводят в 12-ый раз. Только в прошлом году около ста тысяч добровольцев посадили более 25 миллионов саженцев. Однако просто высадить дерево недостаточно. Важно, чтобы оно прижилось. Для этого в Щомыслице построили лесосеменной центр по выращиванию саженцев с закрытой корневой системой.

Система искусственного тумана, гигантские шторы и фитолампы по ночам: как выращивают деревья в теплицах

У новой технологии много преимуществ: у саженцев высокая приживаемость и требуют ухода они гораздо меньше. Строительство объекта начали два года назад. Сейчас уже всё готово. Первые саженцы посадили в марте. Тепличный комплекс по выращиванию ели, сосны и ясеня разместился на площади в 20 гектаров. Здесь действует 6 теплиц, 9 полей, питомник и плантация.

С их помощью в год можно будет вырастить около 6 миллионов посадочного материала. Комплекс стал не только самым крупным, но и самым инновационным в стране: теплицы, к примеру, оснащены, системой искусственного тумана, а за подкормку растений отвечает компьютерное программное обеспечение. Для хранения саженцев установлены холодильные камеры, линия по упаковке растений и почвенная лаборатория.

Система искусственного тумана, гигантские шторы и фитолампы по ночам: как выращивают деревья в теплицах

Владислав Тетерёнок, директор Республиканского лесного селекционно-семеноводческого центра:
Если посадочный материал с открытой корневой системой, как правило, весной или осенью, то закрытая корневая система позволяет увеличить или растянуть сроки создания лесных культур. Это может быть и весна, и лето, и осень. Так как закрытая корневая система и само растение – то ли это сосна, то ли ёлочка – она находится в своей среде: у неё есть собственные корни, собственный субстрат, от которого она питается первые годы выращивания.

Сейчас на генетически улучшенной плантации высадили ель европейскую. По предварительным подсчётам, взойдёт 95% саженцев. Для сравнения, из семян с открытой корневой системой приживается лишь каждый третий росток.

Система искусственного тумана, гигантские шторы и фитолампы по ночам: как выращивают деревья в теплицах

На первый взгляд может показаться, что земли для саженца слишком мало, но здесь всё рассчитано до мелочей: количество торфа, грунта, микро- и макроэлементов. После попадания семян ели в теплицу взойдут они уже через две недели. В отличие от сосны, им нужна более высокая температура – около 24 градусов. Для этого в теплице установлены теплогенераторы, которые поддерживают нужную отметку для всходов ростков.

Владислав Тетерёнок:
Специалисты приходят сюда – проверяют влажность, взвешивают кассету и, в зависимости от увлажнённости почвы, производят полив. Это может быть как каждый день, так и через день. В летнее время, когда высокая температура в теплице, поливают 3-4 раза в день. Весь полив происходит до обеда, чтобы к вечеру влага выходила из грунта, и растения не загнивали и не запаривались.

Когда растение взошло, оно особенно нуждается в свете. Больше половины дня саженец должен быть не в тени. Для этого установили системы зашторивания. Они работают в автоматическом режиме. Таким образом, каждое растение получает нужное количество освещения ежедневно.

Система искусственного тумана, гигантские шторы и фитолампы по ночам: как выращивают деревья в теплицах

Владислав Тетерёнок:
Выращивание ели в Республике Беларусь в кассетах F35 происходит 2 года. Для ели – это стандарт 20 см по новым техническим условиям. Вот через два года осенью либо весной 2021 года этот посадочный материал уже идёт в лесокультурный фонд лесхозов. Будет произведена упаковка этого посадочного материала в коробки. Лесхозы его забирают весной 2021 года и высаживают у себя на лесокультурных площадях. Сосна обыкновенная выращивается в кассетах 1 год. И лесхозы её уже будут забирать в 2020 году весной.

Все семена помещают в специальные кассеты. Обычно использовались такие приспособления с 35-ю ячейками. Однако по опыту зарубежных коллег перешли на новые – более эффективные, в которых 64 ячейки, но их общий размер остался прежним. Таким образом, на той же площади земли можно взрастить вдвое больше саженцев.

Система искусственного тумана, гигантские шторы и фитолампы по ночам: как выращивают деревья в теплицах

Владислав Тетерёнок:
В республике мы первые, кто это использует. На рампах установлены светодиодные светильники – фитолампы так называемые. Они установлены для того, чтобы давать нужный поток света, нужный спектр света растениям в ночное время. В весенний период при нехватке света ночью, при закладке верхушечной почки, растение может остановиться в росте на какое-то время. Это может быть 2-3 недели. Почему: растение – это живое существо. Оно понимает, когда есть свет, когда нет света. И весна похожа на осенний период, когда света не хватает.

И чтобы растение не остановилось в росте при закладке почки и продолжало расти даже в ночное время, и придуманы фитолампы со всеми, наверное, спектрами света. Но растения выбирают те спектры, которые им нужны для жизнедеятельности, чтобы они не остановились и продолжали расти. По опыту польских коллег – они досвечивают теплицу около часа-двух ночи и дают импульс растению, чтобы растение не забыло, что есть свет и не начало готовиться к стадии спячки. И мы в этом году пробуем и светим. Каждую ночь светятся все теплицы. Рампа прогоняется 4 раза по теплице туда-обратно. Это порядка 2 часов занимает на одну теплицу.

Система искусственного тумана, гигантские шторы и фитолампы по ночам: как выращивают деревья в теплицах

Изначально этих фитолапм в проекте не было. Внедрение – Владислава Викторовича. Пока без участия человека лампы не работают, поэтому директор каждую ночь сам приезжает в теплицы, чтобы каждое растение получило достаточно света. Комплекс рассчитан на три ротации, – проще говоря – периода нахождения посадочного материала в теплице. Это значит, что теперь с одной площади, за один ротационный период, можно вырастить втрое больше растений.

Так, сейчас уже посадили ели. Затем очередь сосен. Последние высадят дважды в одной теплице. Ожидаемый урожай – 6 миллионов ростков. Однако растения не всё время проводят в тепличных условиях. Ель, например, через год отправится на поля доращивания.

Система искусственного тумана, гигантские шторы и фитолампы по ночам: как выращивают деревья в теплицах

Владислав Тетерёнок:
Ель европейская будет стоить порядка 45 копеек за штучку, если это двухлетка. Если однолетняя – это 0,35 копеек. Сосна обыкновенная – 17-18 копеек за штучку. Выручка после реализации посадочного материала будет составлять где-то 1 200 000 – 1 250 000 рублей.

Спрос на такие ростки довольно высокий. Вопрос сбыта не стоит. Уже всё расписано: саженцы через два года получит Минская область, Гродненский и Гомельский районы. В течение трёх лет треть молодых деревьев в стране высадят по финской технологии: с закрытой корневой системой.

Результаты всей этой работы будут видны через десятилетия, когда саженцы подрастут и когда наш белорусский лес будет по-прежнему одним из главных природных богатств.
 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как сохраняют и приумножают лес в Беларуси, рассказываем в программе «Центральный регион». «Неделю леса» в 2019 году проводят в 12-ый раз. Только в прошлом году около...
 
Новости дня
Новости разные
 
Прощай, пердив! Как сборная Беларуси возвращалась в элитный дивизион ЧМ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика