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Система искусственного тумана, гигантские шторы и фитолампы по ночам: как выращивают деревья в теплицах
Источник материала: СТВ
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«Неделю леса» в 2019 году проводят в 12-ый раз. Только в прошлом году около ста тысяч добровольцев посадили более 25 миллионов саженцев. Однако просто высадить дерево недостаточно. Важно, чтобы оно прижилось. Для этого в Щомыслице построили лесосеменной центр по выращиванию саженцев с закрытой корневой системой.
С их помощью в год можно будет вырастить около 6 миллионов посадочного материала. Комплекс стал не только самым крупным, но и самым инновационным в стране: теплицы, к примеру, оснащены, системой искусственного тумана, а за подкормку растений отвечает компьютерное программное обеспечение. Для хранения саженцев установлены холодильные камеры, линия по упаковке растений и почвенная лаборатория.
Сейчас на генетически улучшенной плантации высадили ель европейскую. По предварительным подсчётам, взойдёт 95% саженцев. Для сравнения, из семян с открытой корневой системой приживается лишь каждый третий росток.
На первый взгляд может показаться, что земли для саженца слишком мало, но здесь всё рассчитано до мелочей: количество торфа, грунта, микро- и макроэлементов. После попадания семян ели в теплицу взойдут они уже через две недели. В отличие от сосны, им нужна более высокая температура – около 24 градусов. Для этого в теплице установлены теплогенераторы, которые поддерживают нужную отметку для всходов ростков.
Когда растение взошло, оно особенно нуждается в свете. Больше половины дня саженец должен быть не в тени. Для этого установили системы зашторивания. Они работают в автоматическом режиме. Таким образом, каждое растение получает нужное количество освещения ежедневно.
Все семена помещают в специальные кассеты. Обычно использовались такие приспособления с 35-ю ячейками. Однако по опыту зарубежных коллег перешли на новые – более эффективные, в которых 64 ячейки, но их общий размер остался прежним. Таким образом, на той же площади земли можно взрастить вдвое больше саженцев.
Владислав Тетерёнок:
Изначально этих фитолапм в проекте не было. Внедрение – Владислава Викторовича. Пока без участия человека лампы не работают, поэтому директор каждую ночь сам приезжает в теплицы, чтобы каждое растение получило достаточно света. Комплекс рассчитан на три ротации, – проще говоря – периода нахождения посадочного материала в теплице. Это значит, что теперь с одной площади, за один ротационный период, можно вырастить втрое больше растений.
Так, сейчас уже посадили ели. Затем очередь сосен. Последние высадят дважды в одной теплице. Ожидаемый урожай – 6 миллионов ростков. Однако растения не всё время проводят в тепличных условиях. Ель, например, через год отправится на поля доращивания.
Спрос на такие ростки довольно высокий. Вопрос сбыта не стоит. Уже всё расписано: саженцы через два года получит Минская область, Гродненский и Гомельский районы. В течение трёх лет треть молодых деревьев в стране высадят по финской технологии: с закрытой корневой системой.
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Система искусственного тумана, гигантские шторы и фитолампы по ночам: как выращивают деревья в теплицах
Как сохраняют и приумножают лес в Беларуси, рассказываем в программе «Центральный регион». «Неделю леса» в 2019 году проводят в 12-ый раз. Только в прошлом году около...
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