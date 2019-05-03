В Беларуси стартовал проект по улучшению услуг в области репродуктивного здоровья людей с инвалидностью

Источник материала: Интерфакс

Проект по улучшению услуг в области репродуктивного здоровья людей с инвалидностью стартовал в Беларуси. Первым его шагом стала передача гинекологического кресла, адаптированного для потребностей женщин с инвалидностью, Клиническому областному роддому Минской области.

Церемония передачи кресла, закупленного в рамках совместной инициативы Фонда ООН в области народонаселения и Сети Глобального Договора ООН в Беларуси, офисом которого является Местный социальный фонд "Добра", состоялась 3 мая в Клиническом областном роддоме Минской области.

"Церемония ознаменовала новый вектор корпоративной социальной ответственности белорусского частного бизнеса с фокусом на улучшении качества жизни людей с инвалидностью в Республике Беларусь, что позволит женщинам с инвалидностью получать максимально качественные и комфортные медицинские услуги и улучшит состояние их женского здоровья", - отметили в ЮНФПА.

В планах организаторов данного проекта расширение участия людей с инвалидностью и представителей частного бизнеса Беларуси в области улучшения качества медицинских услуг сексуального и репродуктивного здоровья людей с инвалидностью, организация специализированных обучающих семинаров для медицинского персонала, активная работа в информационном пространстве, запуск краудфандинговой кампании.

Знаменательно, что эта инициатива запущена в Республике Беларусь в год пятидесятилетия деятельности Фонда ООН в области народонаселения в мире. Так в 1969 году приступило к работе первое специализированное учреждение Организации Объединенных Наций по решению проблем, связанных с ростом численности населения мира, и удовлетворению потребностей людей в области охраны репродуктивного здоровья.

Согласно международной статистике, более 1 миллиарда людей на нашей планете, около 15% населения мира, имеют какую-либо форму инвалидности. В Республике Беларусь число людей с инвалидностью превышает 500 тыс человек.

Инвалидность в непропорционально большей степени поражает женщин, пожилых людей и людей с низким уровнем дохода. Люди с инвалидностью сталкиваются с препятствиями в доступе к услугам, в том числе и медицинским, что увеличивает их уязвимость в отношении сохранения и укрепления здоровья.

Сексуальное и репродуктивное здоровье является одной из наиболее чувствительных областей с точки зрения качества жизни людей с инвалидностью. Зачастую это связано с отсутствием специализированного медицинского оборудования и качественной информации, соответствующих знаний или профессиональных навыков у медицинского персонала, неправильного понимания обществом здоровья людей с инвалидностью и их потребностей.

"Данные факторы приводят к предположениям о том, что людям с инвалидностью не нужен доступ услугам в области сексуального и репродуктивного здоровья", - отмечают в ЮНФПА.

Многие из этих препятствий можно устранить благодаря расширению участия людей с инвалидностью в области улучшения качества такого рода услуг, а также усиления партнерства между профильными общественными организациями, медицинскими структурами, частным бизнесом и средствами массовой информации.