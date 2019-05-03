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Как спасали бобра на Нижнем озере: фото + видео
04.05.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Сегодня в Горках спасали бобра — животное оказалось изолированным на плотине Нижнего озера. На место прибыли сотрудники РОЧС и с помощью пожарного насоса и подручных средств помогли бобру спуститься вниз по течению Копылки.
Фото – Валерия Дроздовская
Видео – Сергей Владимиров
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Сегодня в Горках спасали бобра — животное оказалось изолированным на плотине Нижнего озера. На место прибыли сотрудники РОЧС и с помощью пожарного насоса и...
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