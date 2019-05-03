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Павел Лёгкий: Это сознательная политика – делать выставку «СМИ в Беларуси» более практикоориентированной

04.05.2019 22:29 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. XXIII Международная выставка «СМИ в Беларуси» завершила работу. На три дня форум объединил свыше полусотни экспонентов и полтысячи участников из разных стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Павел Лёгкий: Это сознательная политика – делать выставку «СМИ в Беларуси» более практикоориентированной

В белорусскую столицу приехали гости из России, Украины, стран Балтии, Узбекистана, Казахстана и Китая. Для посетителей провели презентации ведущие белорусские и зарубежные медиа, организовали круглые столы и мастер-классы.

Павел Лёгкий: Это сознательная политика – делать выставку «СМИ в Беларуси» более практикоориентированной

Впервые в рамках форума прошел День пиара. На дискуссионной площадке журналисты и рекламщики обсудили новейшие тренды в сфере коммуникаций. Формат выставки СМИ планируется совершенствовать и далее.

Павел Лёгкий: Это сознательная политика – делать выставку «СМИ в Беларуси» более практикоориентированной

Павел Легкий, первый заместитель министра информации Беларуси:
Это сознательная наша политика – делать выставку, как я уже сказал, более практикоориентированной, чтобы здесь проходили некие творческие встречи, чтобы здесь обсуждались проблемы развития отрасли. Здесь – я имею в виду на основной площадке выставки, а не только в конференц-зале.

Павел Лёгкий: Это сознательная политика – делать выставку «СМИ в Беларуси» более практикоориентированной

Уже традиционно заключительный день форума посвящается детской и молодежной аудитории. Наш телеканал представил посетителям проект «Живая классика». С главной сцены выставки в исполнении юных чтецов прозвучали стихи белорусских поэтов.

Павел Лёгкий: криницы нашей культуры, нашей духовности надо поддерживать
 
 
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Новости Беларуси. XXIII Международная выставка «СМИ в Беларуси» завершила работу. На три дня форум объединил свыше полусотни экспонентов и полтысячи участников из...
 
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Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
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