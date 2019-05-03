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Павел Лёгкий: Это сознательная политика – делать выставку «СМИ в Беларуси» более практикоориентированной
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. XXIII Международная выставка «СМИ в Беларуси» завершила работу. На три дня форум объединил свыше полусотни экспонентов и полтысячи участников из разных стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В белорусскую столицу приехали гости из России, Украины, стран Балтии, Узбекистана, Казахстана и Китая. Для посетителей провели презентации ведущие белорусские и зарубежные медиа, организовали круглые столы и мастер-классы.
Впервые в рамках форума прошел День пиара. На дискуссионной площадке журналисты и рекламщики обсудили новейшие тренды в сфере коммуникаций. Формат выставки СМИ планируется совершенствовать и далее.
Павел Легкий, первый заместитель министра информации Беларуси:
Уже традиционно заключительный день форума посвящается детской и молодежной аудитории. Наш телеканал представил посетителям проект «Живая классика». С главной сцены выставки в исполнении юных чтецов прозвучали стихи белорусских поэтов.
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Павел Лёгкий: Это сознательная политика – делать выставку «СМИ в Беларуси» более практикоориентированной
Новости Беларуси. XXIII Международная выставка «СМИ в Беларуси» завершила работу. На три дня форум объединил свыше полусотни экспонентов и полтысячи участников из...
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