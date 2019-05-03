|
Участницы мотопарада посетили выставку «Женское лицо Победы» в музее ВОВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске у музея ВОВ 4 мая было как никогда шумно. Там встречали не совсем обычных байкеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За рулем двухколесного транспорта – женщины со всей страны. Мотопарад собрал участниц в преддверии Международного дня мотоциклисток.
В музее же ВОВ организовали выставку «Женское лицо Победы». Экспозиция (к слову, передвижная) рассказывает о женщинах-героях войны.
В канун 9 Мая она отправится в тур по Беларуси, а после выйдет в печать в виде книги. Для байкеров – конечно же – провели экскурсию по музею. Многие из них здесь побывали впервые.
Марианна Щеткина, председатель Белорусского союза женщин:
Ольга Шандракова, руководитель женского мотоклуба:
Сегодня же в Минске выберут «МиссМото – 2019». Участницам предстоит выход в мотоциклетных костюмах, дефиле в вечерних платьях и конкурс талантов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Минске у музея ВОВ 4 мая было как никогда шумно. Там встречали не совсем обычных байкеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За рулем...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)