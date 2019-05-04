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Дина Аверина на тестовых соревнованиях перед Европейскими играми: «На турнире нет никаких недочётов»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В «Минск-Арене» продолжается медальный марафон белорусских спортсменов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В эти дни главная ледовая площадка сменила холодное покрытие на помост. Причина тому – тестовые соревнования ко вторым Европейским играм по художественной гимнастике и спортивной акробатике. 4 мая «художницы» оспаривали пьедестал в отдельных упражнениях.
Белоруска Алина Горносько стала лучшей в упражнениях с булавами, а также завоевала серебряную награду в выступлении с обручем. Поддержала партнершу по команде Юлия Евчик, завоевав серебряные медали в упражнениях с лентой и мячом. Настоящими рекордсменками стали россиянки – сестры Дина и Арина Аверины – они кроме вторых и третьих мест имеют награды высшей пробы в каждом виде.
Алина Горносько, участница соревнований:
Дина Аверина, участница соревнований (Россия):
Турнир по художественной гимнастике в рамках вторых Европейских игр пройдет 22 и 23 июня.
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Дина Аверина на тестовых соревнованиях перед Европейскими играми: «На турнире нет никаких недочётов»
Новости Беларуси. В «Минск-Арене» продолжается медальный марафон белорусских спортсменов, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В эти дни главная ледовая площадка...
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