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В Минске назначили нового главного архитектора
Источник материала: Tut.by
На днях в столице назначили нового главного архитектора — им стал бывший замдиректора «Минскрекламы» Алексей Мартынов. Информация о руководителе появилась
Бывшего главного архитектора Минска Павла Лучиновича
До этого он работал главным художником и замдиректора государственного предприятия «Минскреклама». Эта структура в числе прочего занимается художественным оформлением столицы. Например, она оформляет Минск к Новому году, Дню Победы и другим праздникам.
Отметим, что до этого Мартынов уже работал в разных должностях в комитете архитектуры и градостроительства Мингорисполкома, где дорос до должности первого заместителя. Но в 2011 году его
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