В Минске назначили нового главного архитектора

Источник материала: Tut.by

На днях в столице назначили нового главного архитектора — им стал бывший замдиректора «Минскрекламы» Алексей Мартынов. Информация о руководителе появилась на сайте комитета архитектуры и градостроительства.



Алексей Мартынов. Фото: Станислав Шаршуков, TUT.BY

Бывшего главного архитектора Минска Павла Лучиновича задержали 16 марта по подозрению в получении взятки. После этого еще несколько недель его имя значилось на сайте в качестве руководителя комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома, но потом исчезло. На днях информация о главе комитета обновилась — им стал Алексей Мартынов.

До этого он работал главным художником и замдиректора государственного предприятия «Минскреклама». Эта структура в числе прочего занимается художественным оформлением столицы. Например, она оформляет Минск к Новому году, Дню Победы и другим праздникам.

Отметим, что до этого Мартынов уже работал в разных должностях в комитете архитектуры и градостроительства Мингорисполкома, где дорос до должности первого заместителя. Но в 2011 году его отправили в отставку вместе с тогдашним главным архитектором столицы Виктором Никитиным.