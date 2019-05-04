ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске назначили нового главного архитектора

04.05.2019 22:36 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

На днях в столице назначили нового главного архитектора — им стал бывший замдиректора «Минскрекламы» Алексей Мартынов. Информация о руководителе появилась на сайте комитета архитектуры и градостроительства.


Алексей Мартынов. Фото: Станислав Шаршуков, TUT.BY

Бывшего главного архитектора Минска Павла Лучиновича задержали 16 марта по подозрению в получении взятки. После этого еще несколько недель его имя значилось на сайте в качестве руководителя комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома, но потом исчезло. На днях информация о главе комитета обновилась — им стал Алексей Мартынов.

До этого он работал главным художником и замдиректора государственного предприятия «Минскреклама». Эта структура в числе прочего занимается художественным оформлением столицы. Например, она оформляет Минск к Новому году, Дню Победы и другим праздникам.

Отметим, что до этого Мартынов уже работал в разных должностях в комитете архитектуры и градостроительства Мингорисполкома, где дорос до должности первого заместителя. Но в 2011 году его отправили в отставку вместе с тогдашним главным архитектором столицы Виктором Никитиным.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Павел Лёгкий: Это сознательная политика – делать выставку «СМИ в Беларуси» более практикоориентированной
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.05.2019
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • визитницы для пластиковых карт мужские вот тут
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика