9 мая в Минске. Куда пойти погулять?

Источник материала: Интерфакс

День Победы в Минске традиционно празднуется не только шествием на проспекте Независимости, но также гуляньями в парках столицы и салютом. Где пройдут праздничные мероприятия и куда можно сходить 9 мая в Минске?

10.00, 12.00, 14.00, 16.00. Анимационная экскурсия с элементами интерактива "Самолеты летят к партизанам" – Белорусский государственный музей истории Великой отечественной войны (пр. Победителей, 8).

10.00 – 19.00. Районный праздник, посвященный Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне – парк им. Павлова.

10.00 – 23.00. Концертная программа "Под мирным небом земля моя", выставка-ярмарка народного творчества. Праздничная ярмарка – Площадка у Дворца спорта.

11.00. Республиканский приключенческий забег "Забег отважных" – Музейно-парковый комплекс "Победа".

Праздничная программа на станции Заслоново – Детская железная дорога (пр. Независимости, 86).

12.00 – 14.00. Праздничная программа "Великий май" – Площадка на территории Минского зоопарка (ул. Ташкентская, 40).

12.00 – 15.00. Праздник микрорайона "Спасибо за Победу!" – Сквер "Полянка", ул. К.Либкнехта.

12.00 – 16.00. Районная концертная площадка "Мы победили!" – ул. Карвата, площадка у самолета.

12.00 – 17.00. Районный праздник "Память сердца" – парк им. Уго Чавеса.

Районный праздник "Нам жить и помнить" – музейно-парковый комплекс "Победа".

Праздничная развлекательная программа "Цветущий май" – Территория Троицкого предместья.

Спортивно-массовое мероприятие "Маленькие победы – Великой Победе!" – Территория Троицкого предместья.

12.00 – 18.00. Районный праздник "Помним. Любим. Гордимся" – Лошицкая усадебно-парковый комплекс (пр.Чижевских, 10), площадка перед кинотеатром "Салют" (пр. Рокоссовского, 150а).

Культурно массовое мероприятие "Краски Победы" – ул.Столетова, 1.

Районная концертная программа "Майский вальс" – Центральный детский парк им. М.Горького (ул. Фрунзе, 2).

Районная культурно-развлекательная программа "Подзвiгу не згаснуць, памяцi – жыць!" – Сквер "Комаровский" (площадка перед РУП "Лидо", ул. Кульман, 5а).

Районный праздник "За доблесть, честь и отвагу!" – парк 60-летия Октября.

12.00 – 23.00. Городская танцплощадка "Место встречи", посвященная Дню Победы – Территория Верхнего города.

13.00 – 16.00. Международный турнир по силовому экстриму Minsk Strong Battle – Площадка у фонтана – амфитеатр возле КС "Дворец спорта".

13.00 – 17.00. Районное мероприятие "Цветы Победы!" – Ботанический сад (ул. Сурганова, 2в).

13.00 – 18.00. Районный праздник "Май, салют, Победа!" – парк "Курасовщина", ГЦ "Солнечная долина" (ул. Корженевского, 45).

Районный праздник "Весна. Любовь. Победа!" – Парк культуры и отдыха им. Челюскинцев.

14.00 – 19.00. Районный праздник, посвященный Дню Победы – Площадка возле ГУ "Чижовка-Арена" (ул. Ташкентская, 19).

15.00 – 18.00. Праздник "Идет весна победным маем" – жилой район "Сокол" (ул. Барамзиной, 12а).

Праздничный салют прогремит в Минске 9 мая в 23.00. Площадки для запуска салюта будут расположены в парке Победы, у водохранилища Дрозды, на взлетной полосе бывшего аэропорта "Минск-1", в парках им. Горького и им. Янки Купалы, военном городке в Уручье.